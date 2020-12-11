Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.89
USD
27.95
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 декабря 20, 11:11
Умерла главный редактор журнала «Натали»
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В среду, 9 декабря ушла из жизни главный редактор журнала "Натали" - Ирина Трухачева.
Об этом сообщили в Фейсбуке журнала "Натали".

"Ирина положила на свои хрупкие плечи нелегкое бремя - возродила журнал и на протяжении трех лет вела "Натали", строила успешное и ценностное издание для женщин и о женщинах", - рассказали в издании.

По их словам, Ирина Валерьевна была работоспособным и энергичным руководителем, который заряжал энтузиазмом и светом каждого, кто соприкасался с ней в деятельности.



В то же время, под ее руководством было реализовано немало ярких проектов, ивентов и встреч, она дарила радость, вдохновляла и мотивировала, - сообщили в журнале "Натали".



"Ирина бесконечно любила свою семью - мужа и дочь Маргаритку, и так же бесконечно любила свою работу, свое детище - журнал "Натали"", - так прокомментировали уход из жизни главного редактора в журнале.

Со слов ее сотрудников, она была "молодая, хрупкая, красавица, всегда улыбающаяся, искренняя, целеустремленная", и "такой она останется в сердцах всех", кто ее знал.



Пользователи сети также бурно отреагировали на такую новость.

Многие люди выражали свои соболезнования.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Ушел из жизни искусствовед и телеведущий Виталий Вульф
Светлана Бондарчук попала в аварию
Ксения Собчак стала главным редактором журнала SNC
Редактором модного глянца Vogue впервые стал мужчина
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Ксения Мишина живет с финалистом "Холостячки"?
Лента новостей