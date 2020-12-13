Почему Лобода сорвала выступление на "Золотом граммофоне"

Украинская певица LOBODA отказалась выступать на съемках вручения российской музыкальной премии "Золотой граммофон". Артистку возмутило, что у певицы Мари Краймбрери был похожий номер с ванной. Светлана Лобода объяснила свою позицию в комментарии SUPER.

- Когда две недели назад мы заявили, что будем готовить номер, в котором главным реквизитом будет ванная, мы две недели готовили его, до пяти утра я репетировала. Наняла каскадеров, акробатов. Мое тело в синяках и ушибах. Привлекла огромную команду из Киева. Не для того, чтобы выйти и взять граммофон, а для того, чтобы выступить и порадовать своего зрителя! И за час до концерта, я узнаю, что за два номера до меня, режиссёр Граммофона решил ввести в программу номер с использованием тоже ванны и поставить его рядом с моим номером. Конечно, я попросила расставить эти номера хотя бы по программе. И когда мне в этом было отказано, я посчитала, что мое участие сегодня в "Золотом Граммофоне" просто невозможно. Я считаю, что мы как артисты должны бороться за то, чтобы повышать качество наших выступлений на концертах и на всевозможные съемках и только таким образом мы можем поддерживать интерес нашего зрителя, - возмутилась Лобода.

Певица пообещала, что поклонники еще увидят номер с ванной. По мнению артистки, после этого они поймут ее решение.

- И, конечно, я очень сожалею, что сегодня у меня не получилось выступить перед моими поклонниками. Я надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем показать этот номер нашей аудитории. И они смогут сделать свои выводы о том, как мы готовились и как старались. И понять, почему нас сегодня в этом концерте нет, - отметила звезда.

Светлане Лободе 38 лет. Певица не замужем, растит двух дочерей: девятилетнюю Еву и Тильду, которой два с половиной года.