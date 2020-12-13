Участник "Холостячки": Потерял себя – поступал, как придурок

28-летний предприниматель и блогер Андрей Шатырко заприметил Ксению Мишину еще на "Танцах со звездами", где был ведущим бекстейджа. А когда узнал, что она стала героиней романтического реалити на СТБ, твердо решил завоевать ее сердце. Но, увы, не сложилось. Ксения видела в Андрее всего лишь друга. А он, признается, влюбился серьезно.
Мы поговорили с участником "Холостячки", теперь уже, правда, бывшим, о том, что осталось за кадром."Иногда вел себя, как полный придурок"
- Андрей, когда вы покинули проект, в соцсетях начался флешмоб, главным героем которого стали вы: герои "Холостячки" и Ксения сделали коллажи, где наложили свои лица на ваше фото. То есть ваш уход "отметили" громче остальных. Чья была идея?
- Инициировал этот флешмоб Саша Эллерт, когда увидел, что один из ребят моего фан-клуба сделал такой крутой коллаж. Я выслал его Ксюше, чтобы она посмеялась, и она предложила: "Давай все запостим".
И да, это самый громкий уход из проекта "Холостячка" и, как мне кажется, из всех сезонов "Холостяка" (улыбается).
В такой флешмоб вылился уход Шатырко из проекта "Холостячка". Фото: Инстаграм Шатырко.
- Тогда же ребята спросили у пользователей Инстаграма: "Если бы я был Шатырко, то...". Читали комменты? Какой больше всего понравился?
- Комменты читал, но не все. Их стало очень много, поэтому пришлось выборочно пересмотреть. Особенно впечатлило то, что люди так активно включились! А понравились комментарии в духе: "Я бы не плакал". Я был на проекте максимально собой, во мне очень много эмоций. Я не останавливал их - и когда ощущал слезы в душе, они были и на моих глазах.
- Вы и сами, кстати, воспользовались моментом, выпустив в день финального с вами эпизода клип на новый трек "Плачь". В посте-презентации вы написали: "Влюбился, вложил душу и потерял себя". Потерять себя - это громко сказано, не так ли? Или это все образно?
- Потерял себя - в прямом смысле этого слова. Вы смотрели серии? Я иногда вел себя, как полный придурок. Это была та часть меня, которая очень сильно хотела понравиться. Это не плохо. У меня есть честь, достоинство, мужественность, но они все исчезали при появлении Ксюши. Я был влюблен и натворил ерунды.
- Видео за два дня набрало больше миллиона просмотров, как и сам пост в Инстаграме. Многим показалось, что это отличный пиар-ход с вашей стороны - в день ухода из реалити запилить слезливый клип, собрать просмотры… Что скажете?
- Те многие ничего не понимают в чувствах. Люди, которые хоть один раз в жизни любили по-настоящему, полностью меня поняли. Они записывают кавера на этот трек, делают коллажи и желают мне найти свою любовь. Те же, кто не любил никогда, демонстрируют свои циничные взгляды в этом."Больше никому не хочу специально нравиться"
- Вы признались, что Ксения Мишина перевернула вашу жизнь на 360 градусов и навсегда ее изменила. Как?
- Я увидел, что больше никому не хочу специально нравиться, не хочу стараться, чтобы вызвать симпатию. Хочу быть собой, в первую очередь. Это глобально меняет модель поведения. Когда думаешь прежде всего о состоянии своем, а не о том, что подумает другой человек. В этом заложена большая философия.
- По вашим словам, вы открылисьКсении со стороны искреннего романтика. А вот свою мужскую и сильную сторону в ходе реалити не показали. Что такого в вас зрители не рассмотрели и, возможно, сама Ксения? С какой стороны мы вас не узнали?
- Вы не узнали меня со стороны мужчины - уверенного, спокойного предпринимателя, деятеля и просто гармоничного парня. Во мне очень много глубины и силы. Я старался быть для Ксении лучше всех, а нужно было просто быть собой. В этом увидел пример для себя Жени Ковтуненко. Он был полностью собой.
- Что почувствовали, когда Ксения сказала, что ваши отношения не могут перейти порог дружбы?
- Помню четко этот момент. Стало страшно в буквальном смысле этого слова. Пропасть ощутил, пустоту и бездну. Я начал делать самую большую глупость в моей жизни - винить себя, пытаться понять, почему я не такой, как все, и сравнивать себя с другими. В общем, пошатнулось мое самопонимание.
- Были ли еще случаи, когда девушки, которые вам нравились, предлагали вам быть просто друзьями?
- Я гулял с девочками с раннего возраста. Уже в пионерском лагере в 7 лет ухаживал за самой красивой девочкой в отряде. Но никогда в моей жизни такого не случалось. Впервые. Я даже толком не знаю, что делать в эти моменты.
- А кто стал вашим хорошим другом на проекте?
- Саша Эллерт, Женя Ковтуненко, Андрей Рыбак, Леша Тригубенко, Илья Рыбальченко.
Вместе с Андреем Ксения впервые прыгнула с парашютом. Фото: Инстаграм Шатырко. "
- Вы говорили, что по-настоящему влюбились. А сейчас, когда уже прошло какое-то время, что скажете - действительно ли это была любовь или все же влюбленность?
- Да, это была любовь. Я ощутил все сильные чувства, которые мужчина может испытать к девушке. За это благодарен Ксении.
- Если любовь, то, получается, вы и сейчас влюблены? Любовь ведь так быстро не проходит!
- Да, вы можете это увидеть в моих песнях, моих постах и, как сказал недавно мне мой друг, в моих глазах. Они сейчас говорят о многом. В данный момент я закрыт к новому общению и отношениям. Всю свою энергию направляю в бизнес и музыку. Получаю, между прочим, фантастические результаты.
- Сейчас общаетесь с Ксенией?
- Да, мы общаемся. Предпочитаю публично это не обсуждать.
Андрей говорит, что общается с Ксенией и сейчас, однако предпочитает публично это не обсуждать. Фото: Фото: СТБ.
- В ноябре вы стали виновником полицейской спецоперации с привлечением взрывотехников и спасателей, потому как к вашему Porsche скотчем было прикреплено электронное устройство. Как выяснилось позже, это был мобильный телефон. Тогда вы объяснили, что таким образом бывшая девушка вернула подарок. В то время, как вы признавались Мишиной в любви, у вас были отношения еще с одной девушкой?
- Да, к сожалению, я стал причастен к такому случаю. Это была бывшая девушка, отношения с которой оказались скоротечны и закончились полтора года назад. Я ей слишком быстро открылся, пустил в свой мир. Я не признавался ей в любви, а просто строил отношения. Она же была попросту не готова к этому. Когда девушка все осознала, она не знала, что делать, и начала устраивать неудобства. А теперь, когда вышел проект, она попросту начала писать мне, возвращать подарки и прочее. Но это уже чисто ее история. Я к ней не имею отношения. Айфон подарил своей подписчице.
- В анкете проекта вы указывали, что, когда вы влюбляетесь, вам сносит крышу. Это в плюс или минус?
- Это плюс. Я в любви создаю самое невероятное из всего, что мог бы создать. Я пишу потрясающие песни, делаю крутые поступки, и у меня открывается будто бы еще одна чакра для создания прекрасного. Без девушки такого нет. Поэтому отношения с той самой сделают мою жизнь в 10 раз активнее и ярче."Музыка - это только дело для удовольствия"
- Вы написали песню Ксении в начале проекта, теперь "Плачь", вы также вместе с "Холостячкой" запустили официальный магазин фирменной продукции. Такое впечатление, что вы все свои движения монетизируете? Или я ошибаюсь?
- Я предприниматель и маркетолог. В моей голове каждый день рождаются по 100 новых идей - что делать, что создавать и как креативно подходить к любому вопросу.
Песни - это исключительно порыв души. В музыке совсем нет монетизации, и я никогда не считал, сколько на ней заработаю. Заработок мой - это мое агентство по продвижению брендов и людей.
А музыка - это только дело для удовольствия. Реализация моей маленькой мечты, которая идет из детства.
Насчет магазина - я привык создавать что-то новое. Ранее за всю историю проектов "Холостяк" и "Холостячка" такого не было. Я увидел пустую нишу и решил открыть ее первым. Пришел к телеканалу с идеей, и команда поддержала ее.
- Интересно, а сейчас на вашей машине до сих пор есть изображение Мишиной? Только честно!
- Нет, это был порыв, который мне приснился во сне. Клево же, когда ночью ты видишь что-то, а утром заказываешь у художника. Но этого изображения уже, увы, нет.
На мойке мою машину помыли в очередной раз, и после сильных морозов оно отклеилось.
Портрет Холостячки на машине Шатырко. Фото: Инстаграм Шатырко.
- Что сейчас у вас на душе?
- Грусть. Я проживаю новый этап моей жизни. Этот этап является новым открытием меня. Это сложно осознавать, но я меняюсь сильно - от моих мыслей до поступков. Как правило, такое не проходит бесследно. Хожу к психологу, много занимаюсь медитациями, учусь, пишу 3 новых трека и работаю почти сутками. Просто даю себе время на принятие нового себя и всего, что случилось.
Профессиональный вопрос"Людям хочется смеяться и отвлекаться от будней"
- Андрей, поскольку вы - Youtube-специалист и эксперт по работе с блогерами, хотим спросить вас про тренды на Youtube в 2020 году. Так, в рейтинге самых популярных видео этого года лидером стала пародия от канала Silirada на хит белорусского исполнителя Мэвл "Холодок". Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу - "Холостячка" и "Від пацанки до панянки". В десятке - запрос о том, за сколько минут опарыши съедят бургер.
Что касается музыки, то среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2020 году собрала коллаборация певицы Клавы Кока и исполнителя Niletto с хитом "Краш". Что эти запросы могут сказать о нашем обществе и интересах? Почему это сейчас в трендах?
- Тренды меняются. Сейчас мы переживаем достаточно сложный этап для мира. Слишком много вокруг негатива и трудностей. Рынку и людям хочется чего-то, что вызывает эмоцию, заставляет смеяться и отвлекаться от будней. Все шоу, пародии и вся музыка занимают наше сознание драмой или комедией.
Я рад, что в мире есть столько авторов, которые стремительно пробуют рынок на вкус и пытаются понять, что же людям нравится. Другие создают то, что импонирует им лично, это вызывает уважение еще больше.