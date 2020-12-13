Участник "Холостячки": Потерял себя – поступал, как придурок

28-летний предприниматель и блогер Андрей Шатырко заприметил Ксению Мишину еще на "Танцах со звездами", где был ведущим бекстейджа. А когда узнал, что она стала героиней романтического реалити на СТБ, твердо решил завоевать ее сердце. Но, увы, не сложилось. Ксения видела в Андрее всего лишь друга. А он, признается, влюбился серьезно.

Мы поговорили с участником "Холостячки", теперь уже, правда, бывшим, о том, что осталось за кадром.

- Андрей, когда вы покинули проект, в соцсетях начался флешмоб, главным героем которого стали вы: герои "Холостячки" и Ксения сделали коллажи, где наложили свои лица на ваше фото. То есть ваш уход "отметили" громче остальных. Чья была идея?

- Инициировал этот флешмоб Саша Эллерт, когда увидел, что один из ребят моего фан-клуба сделал такой крутой коллаж. Я выслал его Ксюше, чтобы она посмеялась, и она предложила: "Давай все запостим".

И да, это самый громкий уход из проекта "Холостячка" и, как мне кажется, из всех сезонов "Холостяка" (улыбается).

- Тогда же ребята спросили у пользователей Инстаграма: "Если бы я был Шатырко, то...". Читали комменты? Какой больше всего понравился?

- Комменты читал, но не все. Их стало очень много, поэтому пришлось выборочно пересмотреть. Особенно впечатлило то, что люди так активно включились! А понравились комментарии в духе: "Я бы не плакал". Я был на проекте максимально собой, во мне очень много эмоций. Я не останавливал их - и когда ощущал слезы в душе, они были и на моих глазах.

- Вы и сами, кстати, воспользовались моментом, выпустив в день финального с вами эпизода клип на новый трек "Плачь". В посте-презентации вы написали: "Влюбился, вложил душу и потерял себя". Потерять себя - это громко сказано, не так ли? Или это все образно?

- Потерял себя - в прямом смысле этого слова. Вы смотрели серии? Я иногда вел себя, как полный придурок. Это была та часть меня, которая очень сильно хотела понравиться. Это не плохо. У меня есть честь, достоинство, мужественность, но они все исчезали при появлении Ксюши. Я был влюблен и натворил ерунды.

- Видео за два дня набрало больше миллиона просмотров, как и сам пост в Инстаграме. Многим показалось, что это отличный пиар-ход с вашей стороны - в день ухода из реалити запилить слезливый клип, собрать просмотры… Что скажете?

- Те многие ничего не понимают в чувствах. Люди, которые хоть один раз в жизни любили по-настоящему, полностью меня поняли. Они записывают кавера на этот трек, делают коллажи и желают мне найти свою любовь. Те же, кто не любил никогда, демонстрируют свои циничные взгляды в этом.

- Вы признались, что Ксения Мишина перевернула вашу жизнь на 360 градусов и навсегда ее изменила. Как?

- Я увидел, что больше никому не хочу специально нравиться, не хочу стараться, чтобы вызвать симпатию. Хочу быть собой, в первую очередь. Это глобально меняет модель поведения. Когда думаешь прежде всего о состоянии своем, а не о том, что подумает другой человек. В этом заложена большая философия.

- По вашим словам, вы открылисьКсении со стороны искреннего романтика. А вот свою мужскую и сильную сторону в ходе реалити не показали. Что такого в вас зрители не рассмотрели и, возможно, сама Ксения? С какой стороны мы вас не узнали?

- Вы не узнали меня со стороны мужчины - уверенного, спокойного предпринимателя, деятеля и просто гармоничного парня. Во мне очень много глубины и силы. Я старался быть для Ксении лучше всех, а нужно было просто быть собой. В этом увидел пример для себя Жени Ковтуненко. Он был полностью собой.

- Что почувствовали, когда Ксения сказала, что ваши отношения не могут перейти порог дружбы?

- Помню четко этот момент. Стало страшно в буквальном смысле этого слова. Пропасть ощутил, пустоту и бездну. Я начал делать самую большую глупость в моей жизни - винить себя, пытаться понять, почему я не такой, как все, и сравнивать себя с другими. В общем, пошатнулось мое самопонимание.

- Были ли еще случаи, когда девушки, которые вам нравились, предлагали вам быть просто друзьями?

- Я гулял с девочками с раннего возраста. Уже в пионерском лагере в 7 лет ухаживал за самой красивой девочкой в отряде. Но никогда в моей жизни такого не случалось. Впервые. Я даже толком не знаю, что делать в эти моменты.

- А кто стал вашим хорошим другом на проекте?

- Саша Эллерт, Женя Ковтуненко, Андрей Рыбак, Леша Тригубенко, Илья Рыбальченко.



