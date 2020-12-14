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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 декабря 20, 12:33
Даша Астафьева сделала ультрамодную стрижку (ФОТО)
Даша Астафьева
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Теперь у Даши длинная густая челка, «лесенка» у висков, а сзади волосы ниже плечей.
Даша Астафьева сделала ультрамодную сейчас стрижку маллет. 

Певица показала себя в новом образе, опубликовав серию фото в Instagram Stories.









Источник: https://karavan.ua/
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