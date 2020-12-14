Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
14 декабря 20, 12:33
Даша Астафьева сделала ультрамодную стрижку (ФОТО)
Певица показала себя в новом образе, опубликовав серию фото в Instagram Stories.
Источник: https://karavan.ua/
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Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
14 декабря 20, 12:33
Даша Астафьева сделала ультрамодную стрижку (ФОТО)
Певица показала себя в новом образе, опубликовав серию фото в Instagram Stories.
Источник: https://karavan.ua/
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