Ольга Сумская призналась, как зовут ее внука (ВИДЕО)

В апреле этого года украинская актриса Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. Старшая дочь звезды Антонина Паперная родила сына, имя и лицо которого родители тщательно скрывают. Малыша девушка воспитывает с российским актером Владимиром Яглычем, с которым проживает в Москве.





Недавно бабушке удалось посетить внука и познакомится с ним. Во время интервью в программе "Светская жизнь" Ольга Сумская случайно рассекретила имя мальчика и призналась, на кого он похож. По словам артистки, малыша назвали Данил.





Мальчик похож на них обоих. И Евочка, и Даниил похож на своих родителей, тем более, что Тоня и Владимир сами похожи,

отметила актриса.



