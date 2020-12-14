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14 декабря 20, 13:56
Ольга Сумская призналась, как зовут ее внука (ВИДЕО)
Ольга Сумская,Антонина Паперная
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Актриса случайно рассекретила имя второго ребенка своей дочери, Антонины Паперной.
В апреле этого года украинская актриса Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. Старшая дочь звезды Антонина Паперная родила сына, имя и лицо которого родители тщательно скрывают. Малыша девушка воспитывает с российским актером Владимиром Яглычем, с которым проживает в Москве.

Недавно бабушке удалось посетить внука и познакомится с ним. Во время интервью в программе "Светская жизнь" Ольга Сумская случайно рассекретила имя мальчика и призналась, на кого он похож. По словам артистки, малыша назвали Данил.

Мальчик похож на них обоих. И Евочка, и Даниил похож на своих родителей, тем более, что Тоня и Владимир сами похожи,
отметила актриса.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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