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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 декабря 20, 14:02
Анна Тринчер о деятельности в TikTok и планах в личной жизни
Анна Тринчер
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Украинская певица, актриса сериала "Школа" и лучший тиктокер по версии Cosmopolitan Анна Тринчер рассказала о своей деятельности в ТикТоке ведущей "Светской жизни" Кате Осадчей.
Сейчас у блогерши более 1 млн подписчиков, и она называет себя "ветераном" ТикТока, поскольку начинала в нем еще, когда соцсеть имела другое название — musical.ly.

Девушка рассказала о получении награды как лучшего тиктокера от журнала Cosmopolitan и надеется, что в следующий раз будет оценена как певица.

Также Анна Тринчер призналась, сколько она зарабатывает на ТикТоке. 

У меня достаточно высокий прайс, потому что я не хочу распыляться на маленькие бренды и небольшую рекламу. Я хочу сотрудничать с крутыми брендами
сказала Анна Тринчер

По словам блогерши, сумма одного ее поста в ТикТок —  от $80 до $1−1,5 тыс.

Анна выкладывает в соцсети 2-3 видео в день и говорит, что тратит на это около часа времени. Однако бывают и более сложные проекты, когда ей приходится работать с утра до вечера с группой людей и снимать на профессиональную камеру.

Также Анна Тринчер поделилась личными планами. 

У меня планы такие: встретить до Нового года свою вторую половинку и с ней встретить Новый год. Потому что как начнешь, так и продолжишь новый год. А я хочу, чтобы следующий год меня пленил любовью.
мечтает певица


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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