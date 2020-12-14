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14 декабря 20, 14:02
Анна Тринчер о деятельности в TikTok и планах в личной жизни
Сейчас у блогерши более 1 млн подписчиков, и она называет себя "ветераном" ТикТока, поскольку начинала в нем еще, когда соцсеть имела другое название — musical.ly.
Девушка рассказала о получении награды как лучшего тиктокера от журнала Cosmopolitan и надеется, что в следующий раз будет оценена как певица.
Также Анна Тринчер призналась, сколько она зарабатывает на ТикТоке.
У меня достаточно высокий прайс, потому что я не хочу распыляться на маленькие бренды и небольшую рекламу. Я хочу сотрудничать с крутыми брендами
сказала Анна Тринчер
По словам блогерши, сумма одного ее поста в ТикТок — от $80 до $1−1,5 тыс.
Анна выкладывает в соцсети 2-3 видео в день и говорит, что тратит на это около часа времени. Однако бывают и более сложные проекты, когда ей приходится работать с утра до вечера с группой людей и снимать на профессиональную камеру.
Также Анна Тринчер поделилась личными планами.
У меня планы такие: встретить до Нового года свою вторую половинку и с ней встретить Новый год. Потому что как начнешь, так и продолжишь новый год. А я хочу, чтобы следующий год меня пленил любовью.
мечтает певица
Источник: https://glamurchik.tochka.net/