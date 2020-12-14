Анна Тринчер о деятельности в TikTok и планах в личной жизни

Сейчас у блогерши более 1 млн подписчиков, и она называет себя "ветераном" ТикТока, поскольку начинала в нем еще, когда соцсеть имела другое название — musical.ly.





Девушка рассказала о получении награды как лучшего тиктокера от журнала Cosmopolitan и надеется, что в следующий раз будет оценена как певица.





Также Анна Тринчер призналась, сколько она зарабатывает на ТикТоке.





У меня достаточно высокий прайс, потому что я не хочу распыляться на маленькие бренды и небольшую рекламу. Я хочу сотрудничать с крутыми брендами

сказала Анна Тринчер





По словам блогерши, сумма одного ее поста в ТикТок — от $80 до $1−1,5 тыс.





Анна выкладывает в соцсети 2-3 видео в день и говорит, что тратит на это около часа времени. Однако бывают и более сложные проекты, когда ей приходится работать с утра до вечера с группой людей и снимать на профессиональную камеру.





Также Анна Тринчер поделилась личными планами.





У меня планы такие: встретить до Нового года свою вторую половинку и с ней встретить Новый год. Потому что как начнешь, так и продолжишь новый год. А я хочу, чтобы следующий год меня пленил любовью.

мечтает певица



