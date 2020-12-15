Тину Кароль в спортивном костюме не узнали поклонники

На фоне слухов о романе с Даном Баланом, а также тайной свадьбе и беременности, Тина Кароль продолжает усердно работать. Как известно, она обычно не реагирует на обсуждения фанов.





А недавно на фан-странице Кароль опубликовали фотографию, на которой ее не узнали. Как отметили поклонники, в реально жизни украинская исполнительница выглядит совершенно иначе.













"Тина Кароль, Юлия Санина и Дима Жук во время подготовки общего номера на Танцах со звездами!" - написали на фан-странице Тины Кароль





"На Тину вообще не похожа девушка", "Я уже 100 раз смотрела фото. Это же не Тина... Или ее так штукатурят в реальной жизни, она не узнаваема", "Девочки и мальчики, пойдите в спортзал без макияжа, отх*рячте по полной программе часика так полтора, а потом мокрые, постные и распатланные, сделайте фото, не под лучшим светом и выставьте его соцсети. И, вуаля, вам тоже напишут, что это не вы и выглядите как-то не так" - комментируют поклонники.



