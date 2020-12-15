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15 декабря 20, 13:45
Тину Кароль в спортивном костюме не узнали поклонники
Тина Кароль
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Украинская певица Тина Кароль появилась в спортзале в необычно виде.
На фоне слухов о романе с Даном Баланом, а также тайной свадьбе и беременности, Тина Кароль продолжает усердно работать. Как известно, она обычно не реагирует на обсуждения фанов.

А недавно на фан-странице Кароль опубликовали фотографию, на которой ее не узнали. Как отметили поклонники, в реально жизни украинская исполнительница выглядит совершенно иначе.



"Тина Кароль, Юлия Санина и Дима Жук во время подготовки общего номера на Танцах со звездами!" - написали на фан-странице Тины Кароль

"На Тину вообще не похожа девушка", "Я уже 100 раз смотрела фото. Это же не Тина... Или ее так штукатурят в реальной жизни, она не узнаваема", "Девочки и мальчики, пойдите в спортзал без макияжа, отх*рячте по полной программе часика так полтора, а потом мокрые, постные и распатланные, сделайте фото, не под лучшим светом и выставьте его соцсети. И, вуаля, вам тоже напишут, что это не вы и выглядите как-то не так" - комментируют поклонники.

Источник: https://lifestyle.clutch.ua/
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