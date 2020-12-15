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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 декабря 20, 14:52
Шайю ЛаБафа обвинили в насилии
Шайа ЛаБаф
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Известный американский актер, звезда "Трансформеров" Шайа ЛаБаф вновь оказался в центре скандала.
Так, его бывшая, британская певица FKA Twigs обвинила знаменитость в насилии. Артистка, настоящее имя которой Талия Барнетт, подала иск в суд, где обвинила экса в издевательстве и заявила, что актер заразил ее венерическими болезнями. Об этом пишет New York Times.

В сообщении певица рассказала, что однажды ЛаБаф едва не задушил ее во время поездки из пустыни. Мол, что актер начал на нее кричать, а после того, как она попросила, чтобы Шайя выпустил ее из авто — знаменитость напал на Талию.

Отношения пары длились всего год, с 2018-го до 2019 года. Барнетт заявила, что подобных неприятных инцидентов было немало. В частности, в феврале в прошлом году Шайя ехал за рулем, превышая скорость. Актер угрожал разбиться, если FKA Twigs, которая сидела рядом, не скажет, что любит его. Также она заверила, бывший так же жестоко обращался с другими женщинами. 

Источник: https://kinoafisha.ua/
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