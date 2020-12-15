Шайю ЛаБафа обвинили в насилии

Так, его бывшая, британская певица FKA Twigs обвинила знаменитость в насилии. Артистка, настоящее имя которой Талия Барнетт, подала иск в суд, где обвинила экса в издевательстве и заявила, что актер заразил ее венерическими болезнями. Об этом пишет New York Times.





В сообщении певица рассказала, что однажды ЛаБаф едва не задушил ее во время поездки из пустыни. Мол, что актер начал на нее кричать, а после того, как она попросила, чтобы Шайя выпустил ее из авто — знаменитость напал на Талию.





Отношения пары длились всего год, с 2018-го до 2019 года. Барнетт заявила, что подобных неприятных инцидентов было немало. В частности, в феврале в прошлом году Шайя ехал за рулем, превышая скорость. Актер угрожал разбиться, если FKA Twigs, которая сидела рядом, не скажет, что любит его. Также она заверила, бывший так же жестоко обращался с другими женщинами.



