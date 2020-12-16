Арестован дизайнер Питер Нюгард

В Канаде арестовали, а после направили в США известного модельера Питера Нюгарда. 79-летнего дизайнера обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. По информации The Guardian от деятельности знаменитости пострадали десятки жертв.





Сообщается, что подобную деятельность дизайнер развернул в 1995 году, а для завлечения жертв использовал свои контакты в сфере бизнеса и влияние. Это помогало ему "вербовать и содержать" их в США, Канаде и на Багамах для предоставления интимных услуг для себя и его друзей. Обычно, это были девушки из неблагополучных семей.





В обвинительном заключении Нююгарда девять пунктов и говорится в них про несколько способов вербовки жертв, которые он использовал.





После того как в начале этого года 10 женщин подали иск против Питера, ФБР провело обыск в его офисе в Нью-Йорке.





Нюгарда обвинили в принуждении к употреблению алкоголя и наркотиков, насилии, а также запугивании всего 57 женщин. Некоторым жертвам было по 14 и 15 лет, говорится в сообщении. Дизайнер и модельер отрицает обвинения.











