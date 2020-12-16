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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 декабря 20, 11:50
Арестован дизайнер Питер Нюгард
Питер Нюгард
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79-летний модельер был задержан в Канаде, а после направлен в США.
В Канаде арестовали, а после направили в США известного модельера Питера Нюгарда. 79-летнего дизайнера обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. По информации The Guardian от деятельности знаменитости пострадали десятки жертв.

Сообщается, что подобную деятельность дизайнер развернул в 1995 году, а для завлечения жертв использовал свои контакты в сфере бизнеса и влияние. Это помогало ему "вербовать и содержать" их в США, Канаде и на Багамах для предоставления интимных услуг для себя и его друзей. Обычно, это были девушки из неблагополучных семей. 

В обвинительном заключении Нююгарда девять пунктов и говорится в них про несколько способов вербовки жертв, которые он использовал. 

После того как в начале этого года 10 женщин подали иск против Питера, ФБР провело обыск в его офисе в Нью-Йорке.

Нюгарда обвинили в принуждении к употреблению алкоголя и наркотиков, насилии, а также запугивании всего 57 женщин. Некоторым жертвам было по 14 и 15 лет, говорится в сообщении. Дизайнер и модельер отрицает обвинения.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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