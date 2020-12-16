Лилия Ребрик рассказала о новогодней традиции

Накануне Нового года, 31 декабря, в 20:00 канал "Украина" покажет масштабное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", в котором примут участие самые популярные артисты нашей страны. Ведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик на съемочной площадке проекта рассказала, чего из года в год ждут ее дочки и она сама.





По словам телезвезды, новогодне-рождественские праздники — это тот период, который в ее семье отмечают по-особому, ведь в это время вся большая семья собирается вместе.





Мне кажется, я до последнего работаю до Нового года, чтобы в саму новогоднюю ночь позволить себе побыть с родными. Это то время, которого я жду весь год. На Рождество мы всегда ездим к родителям, собираемся за семейным столом. Поддерживаем эти традиции из года в год,

отметила Лилия Ребрик за кулисами праздничного проекта.











