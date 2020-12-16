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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 декабря 20, 11:56
Наталья Могилевская удивила образом на красной дорожке
Наталья Могилевская
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Наталия Могилевская не устает удивлять поклонников новым имиджем и яркими образами.
На этот раз артистка явилась на премию лучших хитов года "Музыкальную платформу" канала "Украина" в модном белом костюме с глубоким декольте, поверх которого одела невероятную леопардовую шубу. Дополнили образ и внесли свою изюминку босоножки змеиного окраса на высоком каблуке. Кроме того, певица была со своим микрофоном, чем-то напоминающим трость, оббитую леопардовой тканью. 

В столь ярком образе артистка исполнила свой хит "Белый самолет", а компанию на сцене ей составили молодые и талантливые тиктокеры. За кулисами звезда рассказала, чем особенна для нее эта композиция и что подтолкнуло ее выпустить эту песню именно в 2020-м году.

Когда я ее выпускала, а это было в июле, думала, что она будет к первому самолету, а он не полетел, к сожалению. Мне очень хотелось, чтобы наконец-то закончился карантин и у всех появилось пляжное настроение. Песня именно об этом. Но, к сожалению, мы все еще в теме пандемии. Я рада, что получила награду, и надеюсь, к лету 2021 песня будет еще актуальной,
поделилась Наталия Могилевская за кулисами концерта "Музыкальная платформа".







Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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