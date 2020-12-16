Наталья Могилевская удивила образом на красной дорожке

На этот раз артистка явилась на премию лучших хитов года "Музыкальную платформу" канала "Украина" в модном белом костюме с глубоким декольте, поверх которого одела невероятную леопардовую шубу. Дополнили образ и внесли свою изюминку босоножки змеиного окраса на высоком каблуке. Кроме того, певица была со своим микрофоном, чем-то напоминающим трость, оббитую леопардовой тканью.





В столь ярком образе артистка исполнила свой хит "Белый самолет", а компанию на сцене ей составили молодые и талантливые тиктокеры. За кулисами звезда рассказала, чем особенна для нее эта композиция и что подтолкнуло ее выпустить эту песню именно в 2020-м году.





Когда я ее выпускала, а это было в июле, думала, что она будет к первому самолету, а он не полетел, к сожалению. Мне очень хотелось, чтобы наконец-то закончился карантин и у всех появилось пляжное настроение. Песня именно об этом. Но, к сожалению, мы все еще в теме пандемии. Я рада, что получила награду, и надеюсь, к лету 2021 песня будет еще актуальной,

поделилась Наталия Могилевская за кулисами концерта "Музыкальная платформа".



























