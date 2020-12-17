Финалист "Холостячки" показал свой настоящий характер

31-летняя девушка, которая имеет 9-летнего сына Платона, решила построить супружескую жизнь, а чтобы встретить свою любовь решилась на участие в обновленном проекте "Холостячка".





За сердце актрисы боролись 16 мужчин, но только двое из них дошли до финала: Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.

16 декабря на официальном аккаунте телепроекта в Инстаграм появился анонс 9 выпуска "Холостячки". В нем показано, как Алексей Тригубенко, который на шоу славится своим уравновешенным и спокойным характером, вдруг окажется настоящим экстремалом, умеющим быструю и небезопасную езду на гоночном авто.





"Надежный и правильный Леша откроется Холостячке с другой стороны. Настоящий сорвиголова и экстремал. Но скажет ли она ему заветное "да", - интригуют поклонников организаторы проекта.





А вот, что на самом деле случится на девятой неделе реалити-шоу "Холостячка" - мы узнаем в пятницу вечером, 18 декабря, на телеканале СТБ!



