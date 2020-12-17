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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 декабря 20, 12:57
Финалист "Холостячки" показал свой настоящий характер
Холостячка
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В пятницу, 18 декабря, состоится финал одного из самых романтических телепроектов страны - "Холостячка", где главной героиней стала украинская актриса театра и кино Ксения Мишина.
 31-летняя девушка, которая имеет 9-летнего сына Платона, решила построить супружескую жизнь, а чтобы встретить свою любовь решилась на участие в обновленном проекте "Холостячка".

За сердце актрисы боролись 16 мужчин, но только двое из них дошли до финала: Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.
 
16 декабря на официальном аккаунте телепроекта в Инстаграм появился анонс 9 выпуска "Холостячки". В нем показано, как Алексей Тригубенко, который на шоу славится своим уравновешенным и спокойным характером, вдруг окажется настоящим экстремалом, умеющим быструю и небезопасную езду на гоночном авто.

"Надежный и правильный Леша откроется Холостячке с другой стороны. Настоящий сорвиголова и экстремал. Но скажет ли она ему заветное "да", - интригуют поклонников организаторы проекта.

А вот, что на самом деле случится на девятой неделе реалити-шоу "Холостячка" - мы узнаем в пятницу вечером, 18 декабря, на телеканале СТБ!

Источник: https://telegraf.com.ua/
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