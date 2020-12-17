Кристина Асмус изменилась до неузнаваемости (ФОТО)

Новый фото преображения 32-летняя звезда разместила на своей странице в Инстаграме.





"Открою вам секрет - на самом деле я покрасилась уже месяц назад. Но нельзя было показывать, так шо я маскировалась", - призналась Асмус.





Также актриса рассказала, что она несколько дней шарахалась, когда проходила мимо зеркала - "вообще непривычно было".





"Да, я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли. И это ещё не весь образ", - пишет Кристина.





Глобальные перемены произошли не только во внешности Асмус, но и в личной жизни. Напомним, что в этом году актриса официально развелась с комиком Гариком Харламовым. Они прожили в браке 8 лет. За это время у пары родилась дочь Анастасия.



































