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17 декабря 20, 13:00
Кристина Асмус изменилась до неузнаваемости (ФОТО)
Кристина Асмус
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Актриса Кристина Асмус удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа.
Новый фото преображения 32-летняя звезда разместила на своей странице в Инстаграме.

"Открою вам секрет - на самом деле я покрасилась уже месяц назад. Но нельзя было показывать, так шо я маскировалась", - призналась Асмус.

 Также актриса рассказала, что она несколько дней шарахалась, когда проходила мимо зеркала - "вообще непривычно было".

"Да, я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли. И это ещё не весь образ", - пишет Кристина.

Глобальные перемены произошли не только во внешности Асмус, но и в личной жизни. Напомним, что в этом году актриса официально развелась с комиком Гариком Харламовым. Они прожили в браке 8 лет. За это время у пары родилась дочь Анастасия.









Источник: https://telegraf.com.ua/
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