Даша Трегубова покорила Килиманджаро

На шоу "Хто зверху?", что на Новом канале, не единожды раскрывались интересные подробности про украинских звезд. Но в десятом, юбилейном сезоне их стало намного больше! На этот раз участница женской команды, украинская актриса Даша Трегубова шокировала соперников и коллег невероятной историей.





Звезда рассказала, как она одновременно покорила Килиманджаро во время путешествия с избранником и узнала, о том, что впервые станет мамой.





Восемь лет назад я прилетела в Кению, к друзьям, которые работали там в нашем посольстве, — рассказывает Даша. — Мы с моим тогда еще парнем встретили у них Новый год, а потом решили подняться на Килиманджаро. Не имела в этом никакого опыта, поэтому решила, что нам не нужно покупать рюкзаки, ведь там будут носильщики. В конце концов пошли мы с одним большим чемоданом с вещами на двоих. И таки поднялись на Килиманджаро. Это было для меня что-то невероятное как для человека, который покорял разве что Андреевский спуск. А когда мы спустились, я купила тест на беременность. Просто посчитала, что у меня "задержка". И поняла, что впервые в своей жизни беременна. Тогда у меня был уже второй месяц, а теперь есть дочь Полина.





Однако не только этой историей удивила Дарья во время участия в шоу. В седьмом раунде "Стеклянная доска" актриса продемонстрировала невероятные интеллектуальные способности и хорошую физическую форму. Она продержалась на стеклянной поверхности почти все заданное время. Несмотря на сложность конкурса, ей удалось ответить на все вопросы Сергея Притулы правильно.





Но вот удалось ли повторить или даже превзойти этот подвиг игроку мужской команды, актеру "Дизель Шоу" Александру Бережку — смотри в шоу "Хто зверху?" уже сегодня, 17 декабря, в 19:00 на Новом канале.



