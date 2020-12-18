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18 декабря 20, 13:06
Маша Ефросинина подхватила коронавирус
Маша Ефросинина
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«Победу» в конкурсе на самый худший подарок к Николаю и Новому Году получил, не поверите, коронавирус. Об этом заявила украинская телеведущая Маша Ефросинина.
18 декабря на своей странице в Инстаграм теледива сообщила, что заболела COVID-19.

Своего недовольства Маша не скрывает. Оно и понятно, никто не хочет заболеть на время праздников. А особенно когда «одно ковыряние в носу для пцр» отменяет большое количество запланированных дел.

«Чувствую себя (хре...) сносно. Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума» - написала Ефросинина.

Также, ведущая уточнила, что ее родные не заболели и отправили ее «на чердак» для самоизоляции.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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