Маша Ефросинина подхватила коронавирус

18 декабря на своей странице в Инстаграм теледива сообщила, что заболела COVID-19.





Своего недовольства Маша не скрывает. Оно и понятно, никто не хочет заболеть на время праздников. А особенно когда «одно ковыряние в носу для пцр» отменяет большое количество запланированных дел.





«Чувствую себя (хре...) сносно. Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума» - написала Ефросинина.





Также, ведущая уточнила, что ее родные не заболели и отправили ее «на чердак» для самоизоляции.



