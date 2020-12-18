Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
18 декабря 20, 13:11
Настя Каменских показала новую стрижку (ФОТО)
На новом кадре популярная звезда позировала с каре и короткой челкой.
Также образ Кменских дополнил спортивный костюм молочного цвета и нюдовый макияж, который подчеркнул природную красоту артистки.
Певица отметила, что 17 декабря в 15.00 по киевскому времени она проведет в своей гримерке прямой эфир в TIKTOK. "Буду много показывать, рассказывать и отвечать на ваши вопросы", - заявила Каменских.
Многие поклонники признались, что не сразу узнали артистку.
Источник: https://telegraf.com.ua/