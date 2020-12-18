Настя Каменских показала новую стрижку (ФОТО)

На новом кадре популярная звезда позировала с каре и короткой челкой.





Также образ Кменских дополнил спортивный костюм молочного цвета и нюдовый макияж, который подчеркнул природную красоту артистки.





Певица отметила, что 17 декабря в 15.00 по киевскому времени она проведет в своей гримерке прямой эфир в TIKTOK. "Буду много показывать, рассказывать и отвечать на ваши вопросы", - заявила Каменских.





Многие поклонники признались, что не сразу узнали артистку.











