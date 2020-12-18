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Шоу-бизнес
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18 декабря 20, 13:11
Настя Каменских показала новую стрижку (ФОТО)
Настя Каменских
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Известна своими роскошными длинными локонами, певица Настя Каменских продемонстрировала обновленный имидж.
На новом кадре популярная звезда позировала с каре и короткой челкой.

Также образ Кменских дополнил спортивный костюм молочного цвета и нюдовый макияж, который подчеркнул природную красоту артистки.

Певица отметила, что 17 декабря в 15.00 по киевскому времени она проведет в своей гримерке прямой эфир в TIKTOK. "Буду много показывать, рассказывать и отвечать на ваши вопросы", - заявила Каменских.

Многие поклонники признались, что не сразу узнали артистку. 



Источник: https://telegraf.com.ua/
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