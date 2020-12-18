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18 декабря 20, 13:21
Экс-супруг Славы Каминской стал священником
Слава Каминская
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Певица призналась, что горда за него и поделилась впечатлениями от изменений в его жизни.
Для многих это станет открытием, но Слава Каминская была замужем дважды. С первым супругом, бизнесменом Евгением певица пробыла в браке около года. После этого в интервью она говорит лишь про второго избранника Эдгара, с которым воспитывает двоих детей. Однако в жизни первого мужа звезды произошли большие изменения, о которых она решила рассказать в Instagram.

Слава сообщила, что Евгений стал священником и теперь служит в Храме святой великомученицы Варвары.

Мой бывший муж обрел новую роль — стал очень полезным человеком в Храме святой великомученицы Варвары. Чем я очень горжусь и впечатлена,
поделилась артистка.



В публикации она отметила, что впервые побывала в данном святом месте. Слава Каминская осталась под впечатлением от экскурсии и поблагодарила за прием.

Я впервые побывала на службе в этом месте, еще и в такой особенный день. Атмосфера невероятная, история Варвары — не укладывается в голове. Почитайте, если не знали, впечатляет. Спасибо за великодушный прием. А отцу Георгию — за экскурс в историю. Замечательный день был,
написала певица.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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