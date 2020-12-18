Джиджи Хадид очаровала сеть снимком с дочерью

После того как Джиджи Хадид впервые стала мамой, она не обделена вниманием. За ней следят на улицах папарацци, а поклонники ждут новостей из ее страниц в соцсетях. И вот, после недавней прогулки Нью-Йорком, где она впервые попала в объективы камер после родов, в Instagram появился новый снимок с дочерью.





Публикация Джиджи мгновенно очаровала поклонников, поскольку фото передает всю зимнюю сказку, где метель и много снега.





Звездная мамочка отправилась на прогулку с малышкой, когда в городе была метель. Для выхода супермодель выбрала трендовое оверсайз пальто, массивный шарф, кепку, белые сапоги и главный аксессуар 2020 года — маску. Дочь знаменитости в это время отдыхала в белоснежной коляске.





Ее первый снег,

чувственно подписала фото Джиджи Хадид.











