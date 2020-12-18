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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 декабря 20, 13:23
Джиджи Хадид очаровала сеть снимком с дочерью
Джиджи Хадид
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Супермодель показала малышке ее первый снег.
После того как Джиджи Хадид впервые стала мамой, она не обделена вниманием. За ней следят на улицах папарацци, а поклонники ждут новостей из ее страниц в соцсетях. И вот, после недавней прогулки Нью-Йорком, где она впервые попала в объективы камер после родов, в Instagram появился новый снимок с дочерью.

Публикация Джиджи мгновенно очаровала поклонников, поскольку фото передает всю зимнюю сказку, где метель и много снега.

Звездная мамочка отправилась на прогулку с малышкой, когда в городе была метель. Для выхода супермодель выбрала трендовое оверсайз пальто, массивный шарф, кепку, белые сапоги и главный аксессуар 2020 года — маску. Дочь знаменитости в это время отдыхала в белоснежной коляске.

Ее первый снег,
чувственно подписала фото Джиджи Хадид.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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