Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Избранником теннисистки стал британский бизнесмен Александр Гилкс. Радостную новость сообщила сама Мария на своей странице в Инстаграм, опубликовав серию снимков со своим будущим мужем.





Я сказала "да" с первого же дня нашей встречи. Это был наш маленький секрет, не так ли? — написала Шарапова под снимками.





В свою очередь Гилкс на своей странице в Инстаграм опубликовал ответный пост, который посвяти своей любимой.





«Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым. Я с нетерпением жду целой жизни, чтобы любить тебя и учиться у тебя» - написал Александр под постом с снимком Марии.





Александр Гилкс - британский миллионер и сооснователь компании Squared Cirqles и онлайн-аукционного дома Paddle8. Также, бизнесмен близко общается с королевской семьей – в особенности с принцами Уильямом и Гарри. Ранее встречался с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой.





Впервые о романе Марии и Александра заговорили в январе 2018 года, когда они вместе заметили в аэропорту Лос-Анджелеса. С тех пор их часто видели вместе на красных дорожках, да и на их страничках в соц-сетях достаточно совестных снимков.





Для Марии этот брак станет первым, а для Александра – вторым. Он уже был женат на близкой подруге Меган Маркл дизайнере Мише Нону. Однако брак продержался всего 4 года.



