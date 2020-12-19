Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.24
USD
27.98
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 декабря 20, 13:52
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Мария Шарапова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
33-летняя Мария Шарапова выходит замуж.
Избранником теннисистки стал британский бизнесмен Александр Гилкс. Радостную новость сообщила сама Мария на своей странице в Инстаграм, опубликовав серию снимков со своим будущим мужем.

Я сказала "да" с первого же дня нашей встречи. Это был наш маленький секрет, не так ли? — написала Шарапова под снимками.

В свою очередь Гилкс на своей странице в Инстаграм опубликовал ответный пост, который посвяти своей любимой.

«Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым. Я с нетерпением жду целой жизни, чтобы любить тебя и учиться у тебя» - написал Александр под постом с снимком Марии.

Александр Гилкс - британский миллионер и сооснователь компании Squared Cirqles и онлайн-аукционного дома Paddle8. Также, бизнесмен близко общается с королевской семьей – в особенности с принцами Уильямом и Гарри. Ранее встречался с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой.

Впервые о романе Марии и Александра заговорили  в январе 2018 года, когда они вместе заметили в аэропорту Лос-Анджелеса. С тех пор их часто видели вместе на красных дорожках, да и на их страничках в соц-сетях достаточно совестных снимков.

Для Марии этот брак станет первым, а для Александра – вторым. Он уже был женат на близкой подруге Меган Маркл дизайнере Мише Нону. Однако брак продержался всего 4 года.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Почему Мария Шарапова не выходит замуж?
Почему Мария Шарапова и Саша Вуячич не хотят жениться?
Мария Шарапова мечтает стать актрисой
Мария Шарапова покорила Милан своей красотой. Фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Лесю Никитюк обокрали
noimage63-летний Дольф Лундгрен женился на 24-летней избраннице
Лента новостей