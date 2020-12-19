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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 декабря 20, 13:55
63-летний Дольф Лундгрен женился на 24-летней избраннице
Дольф Лундгрен
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В июне голливудский актер сделал предложение возлюбленной, которая ровесница его дочери.
Известный голливудский актер Дольф Лундгрен во второй раз женился. Об этом сообщает издание Page Six. Дело в том, что 63-летнего мужчину заметили с обручальным кольцом, что подогрело слухи о браке с 24-летней возлюбленной Эммой Крокдал.

Знаменитость подловили папарацци на улицах Лос-Анджелеса, которые заметили на его безымянном пальце кольцо. А это значит, что пара связала себя узами брака.

Напомним, Дольф сделал предложение избраннице в июне этого года во время романтического путешествия. Тогда они поделились снимками в Instagram, на которых продемонстрировали помолвочное кольцо. 



Ущипните меня,
прокомментировала тогда помолвку Эмма.

Отметим, что девушка родом из Норвегии, однако работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе. Отношения с актером у нее начались в январе этого года.

Ранее Дольф Лундгрен до 2011 года был женат на Анетт Квиберг, брак с которой у него продлился 17 лет. Экс-супруги воспитывают двоих дочерей — Иду и Грету. Эмма Крокдалл является же ровесницей старшей дочери своего возлюбленного.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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