63-летний Дольф Лундгрен женился на 24-летней избраннице

Известный голливудский актер Дольф Лундгрен во второй раз женился. Об этом сообщает издание Page Six. Дело в том, что 63-летнего мужчину заметили с обручальным кольцом, что подогрело слухи о браке с 24-летней возлюбленной Эммой Крокдал.





Знаменитость подловили папарацци на улицах Лос-Анджелеса, которые заметили на его безымянном пальце кольцо. А это значит, что пара связала себя узами брака.





Напомним, Дольф сделал предложение избраннице в июне этого года во время романтического путешествия. Тогда они поделились снимками в Instagram, на которых продемонстрировали помолвочное кольцо.













Ущипните меня,

прокомментировала тогда помолвку Эмма.





Отметим, что девушка родом из Норвегии, однако работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе. Отношения с актером у нее начались в январе этого года.





Ранее Дольф Лундгрен до 2011 года был женат на Анетт Квиберг, брак с которой у него продлился 17 лет. Экс-супруги воспитывают двоих дочерей — Иду и Грету. Эмма Крокдалл является же ровесницей старшей дочери своего возлюбленного.



