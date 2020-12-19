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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 декабря 20, 13:57
Лесю Никитюк обокрали
Леся Никитюк
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В Черниговской области у телеведущей вынесли телевизор, холодильник и даже сервант.
Отправляясь в путешествие, никто из туристов не рассчитывает стать жертвой ограбления. Но в пути случаются разные ситуации. Иногда и не самые приятные. Даже звездный статус не защищает от воров. Не помог он и Лесе Никитюк, когда Новый канал отправил ее на "Le Маршрутке" исследовать Черниговскую область. Ведущая с водителем остановились отдохнуть в "Богдане" около поля и осталась без вещей.

Как так можно было уснуть, чтобы не слышать воров? — удивилась Леся. — Грабители забрали турецкие коврики, югославский костюм, вынесли холодильник, телевизор, микроволновку, вытяжку. Не понимаю, кому нужен был сервант? Они что, через поле его тащили? Из всех дорогих вазонов забрали рододендрон. Но первым делом вытащили телефоны и навигатор. Теперь буду все страховать.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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