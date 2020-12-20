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19 декабря 20, 19:00
Фаны раскритиковали "холостячку" за ее выбор
Ксения Мишина
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Ксения Мишина отреагировала на критику хейтеров за ее выбор на проекте "Холостячка".

В пятницу вечером, 18 декабря, состоялся финал шоу "Холостячка", где украинская актриса Ксения Мишина выбирала свою любовь. Так, стало известно, что девушка предпочла Алексею Тригубенко - Александра Эллерта.

Впрочем, в комментариях поклонники телепроекта выразили свое возмущение по поводу выбора Ксении, аргументируя это тем, что Алексей создан для семейных отношений, а Саша - только для развлечений.

Свою первую реакцию на происходящее жестко выразил Александр, который не смог сдержаться от комментария одного из пользователей Инстаграма.



Недавно свою точку зрения высказала Мишина на своей личной странице в соцсети. Актриса театра и кино призвала женщин быть добрее и поуважительней к друг другу, ведь "все происходящее отражает важные аспекты в жизни нашего общества, целой страны".



"Не скрою, что мне было больно читать такое количество токсичных и оскорбительных комментариев в адрес меня и моего решения лишь потому, что я пошла за велением сердца", - написала Ксения.



Актриса отметила, что рискнула многим, приняв предложение об участии в новом формате шоу.

"Если уж быть совсем откровенной, я вошла в ту дверь, которая открылась мне с самой первой встречи. Многие из вас справедливо заметили, что искра между мной и моим избранником возникла еще в самом начале шоу", - призналась "холостячка".



Поклонники поддержали достойный ответ Ксении Мишиной и пожелали ей и Александру много чистой и искренней любви.

 
 


 

Алексей Тригубенко (слева) и Александр Эллерт (справа)

Украинская актриса Ксения Мишина известна по сериалу "Крепостная" и победе на проекте "Танцы со звездами". У нее есть 7-летний сын Платон. Ее расположения на проекте "Холостячка" добивались 12 участников.
telegraf.com.ua
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