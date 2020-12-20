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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 декабря 20, 13:01
Топ-100 высокооплачиваемых знаменитостей
Кайли Дженнер
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В рейтинг вошли спортсмены, актеры и певцы. При этом возглавила список Кайли Дженнер со своим брендом косметики.
Forbes составил рейтинг сотни самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. Об этом сообщает hromadske.ua в воскресенье, 20 декабря.

"Дженнер заработала 590 миллионов долларов благодаря продаже 51% акций компании Kylie Cosmetics. В этом году она также единственная женщина в десятке крупнейших высокооплачиваемых звезд", - сказано в материале.

На второй ступени находится американский рэп-исполнитель Канье Уэста, который заработал 170 миллионов долларов благодаря рекламному контракту с Adidas.

Тройку замыкает швейцарский теннисист Роджер Федерер со 106 миллионами долларов.

В топ-10 также вошли:

футболист Криштиану Роналду (105 млн долларов),
футболист Лионель Месси (104 млн долларов),
актер Тайлер Перри (97 млн ​​долларов),
футболист Неймар (95,5 млн долларов),
радиоведущий Говард Стерн (90 млн долларов),
баскетболист Леброн Джеймс (88,2 млн долларов),
актер Дуэйн Джонсон (87,5 млн долларов).

В свою очередь певец Элтон Джон занял 14 место с 81 миллионом долларов. Певец Эд Ширан за год заработал 64 миллиона долларов (23 место), притом, что уже год длится его пауза в музыкальной карьере. Певица Тейлор Свифт заработала 63,5 миллиона долларов (25 место), а писательница Джоан Роулинг - 60 млн долларов (28 место).

В список также попала 19-летняя Билли Айлиш, которая заработала 53 миллиона долларов (43 место).

Закрывают рейтинг теннисистка Серена Уильямс с 36 миллионами долларов (98 место), актриса Анжелина Джоли с 35,5 миллиона (99 место) и футболист Мохаммед Салах с 35,1 миллиона долларов (100 место).

Напомним, что мировые миллиардеры значительно разбогатели в 2020 году. Совокупный капитал миллиардеров в "коронавирусном" году увеличился на 20% - до 11,4 триллиона долларов.

Источник: https://korrespondent.net/
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