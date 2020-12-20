Топ-100 высокооплачиваемых знаменитостей

Forbes составил рейтинг сотни самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. Об этом сообщает hromadske.ua в воскресенье, 20 декабря.





"Дженнер заработала 590 миллионов долларов благодаря продаже 51% акций компании Kylie Cosmetics. В этом году она также единственная женщина в десятке крупнейших высокооплачиваемых звезд", - сказано в материале.





На второй ступени находится американский рэп-исполнитель Канье Уэста, который заработал 170 миллионов долларов благодаря рекламному контракту с Adidas.





Тройку замыкает швейцарский теннисист Роджер Федерер со 106 миллионами долларов.





В топ-10 также вошли:





футболист Криштиану Роналду (105 млн долларов),

футболист Лионель Месси (104 млн долларов),

актер Тайлер Перри (97 млн ​​долларов),

футболист Неймар (95,5 млн долларов),

радиоведущий Говард Стерн (90 млн долларов),

баскетболист Леброн Джеймс (88,2 млн долларов),

актер Дуэйн Джонсон (87,5 млн долларов).





В свою очередь певец Элтон Джон занял 14 место с 81 миллионом долларов. Певец Эд Ширан за год заработал 64 миллиона долларов (23 место), притом, что уже год длится его пауза в музыкальной карьере. Певица Тейлор Свифт заработала 63,5 миллиона долларов (25 место), а писательница Джоан Роулинг - 60 млн долларов (28 место).





В список также попала 19-летняя Билли Айлиш, которая заработала 53 миллиона долларов (43 место).





Закрывают рейтинг теннисистка Серена Уильямс с 36 миллионами долларов (98 место), актриса Анжелина Джоли с 35,5 миллиона (99 место) и футболист Мохаммед Салах с 35,1 миллиона долларов (100 место).





Напомним, что мировые миллиардеры значительно разбогатели в 2020 году. Совокупный капитал миллиардеров в "коронавирусном" году увеличился на 20% - до 11,4 триллиона долларов.



