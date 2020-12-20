Виктория Бекхэм стала жертвой рыбной диеты

Как пишет издание The Sun, по результатам анализов в организме Виктории зашкаливало высокотоксичное органическое соединение ртути.





Дело в том, что в последнее время девушка изменила режим питания и увлеклась рыбной диетой, отдавая предпочтение рыбе-меч. Именно этот вид рыбы и мог стать причиной отравления, поскольку содержит метилртуть.





Виктории Бекхэм сделали промывку печени, чтобы избавить ее от токсинов. Сейчас она прекрасно себя чувствует.





Однако звезде пришлось изменить свой рацион, включив больше лосося и уменьшив долю рыбы-меч и тунца.





Как сообщали СМИ, недавно от чрезмерного употребления тунца, кальмаров и осьминогов чуть не умер британский певец Робби Уильямс.



