Катерина Кухар рассказала о самом романтичном подарке

За кулисами грандиозного шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", которое канал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, известная балерина Катерина Кухар вспомнила один из самых романтических поступков своего супруга Александра Стоянова.





Популярная супружеская пара Катерина Кухар и Александр Стоянов стали участниками масштабного праздничного шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна". На съемочной площадке шоу пара поделилась яркими воспоминаниями об одном из презентов, подаренном в новогоднюю ночь.





Сережки, которые он привез в новогоднюю ночь. Поехал на машине в Германию – туда и обратно, там даже не ночевал. Все ради того, чтобы положить их под елочку

поделилась Катерина Кухар





Александр же объяснил, что в этом ему помогло чудо или приятная случайность, ведь была большая вероятность, что он может задержаться на границе.





На самом деле все получилось, потому что на таможне не было очереди. Там же все дома сидели, а я вот покатался по Европе

отметил Александр Стоянов





Кроме того, артист балета признался, что цена подарка не имеет значения, главное – точно знать, что он придется по душе.





Я готов потратить ту сумму, которая есть в нашем семейном бюджете, но не буду называть цифр. Главное – понять заказ. Если он действительно нужен – без проблем

объяснил Александр Стоянов





Увидеть шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", ведущими которого станут Оля Полякова и Владимир Остапчук, можешь 31 декабря в 20:00. В шоу примут участие Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Наталья Могилевская, группы MOZGI, DZIDZIO и многие другие.



