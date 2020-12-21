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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 декабря 20, 13:41
Ариана Гранде выходит замуж за Далтона Гомеса
Ариана Гранде
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Возлюбленный певицы презентовал ей ювелирное украшение стоимостью 350 тыс. долларов.
Американская певица Ариана Гранде объявила о помолвке с возлюбленным Далтоном Гомесом на своей странице в Instagram. Радостную новость звезда подтвердила снимками помолвочного кольца, которое поклонники сразу же принялись обсуждать в сети.

Публикацию артистка также подкрепила совместными снимками со своим избранником, которые были сделаны на полу, вероятно, в день помолвки. Пара позировала в удобной повседневной одежде, но была очень счастлива и делилась своей радостью через камеру.

После года отношений Далтон презентовал Ариане ювелирное изделие, стоимость которого оценивают в 350 тысяч долларов — почти 10 миллионов гривен.



Навсегда и дольше,
прокомментировала важное событие Гранде в соцсети.

За певицу порадовались не только поклонники, но и ее друзья, коллеги и близкие. Мама звезды, в свою очередь, опубликовала пост в Twitter, где поприветствовала Гомеса в семье. Режиссер артистки также поздравил молодых, отметив, что парню очень повезло с избранницей.



Напомним, отношения Арианы с Далтоном стартовали в начале 2020 года. Парень является младшим агентом по элитной недвижимости компании Aaron Kirman Group в Лос-Анджелесе. Влюбленные сначала предпочитали держать в секрете свой роман, однако от армии поклонников звезды ничего не утаишь. После этого они открыто говорили о своих отношения, публикуя совместные фото.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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