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21 декабря 20, 13:44
София Ротару продает отель в Крыму
София Ротару
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За кулисами поговаривают, что у певицы финансовые проблемы
Украинская певица и народная артистка СССР София Ротару продает свой элитный отель на 12 номеров "Вилла София" в Ялте. За отель звезда просит 25 млн евро.

Причиной продажи гостиницы называют возможные финансовые проблемы певицы в связи с пандемией, в результате которой число концертов резко сократилось. При этот отмечают, что снижать свои гонорары,  которые составляют 50 тысяч долларов, артиска не спешит.

Гостиницу "Вилла София" в Ялте Ротару бизнесом не считает, и, по некоторым данным, отелем управляет невестка певицы Светлана Евдокименко.  Сейчас гостиница из-за оккупации Крыма и пандемии коронавируса несет убытки. В гостинице 12 номеров, самый дешевый из которых стоит более 200 долларов в сутки, а "люкс" - от 800 долларов и выше.

В общем доступе объявления о продаже нет, говорят, что гостиница продается тайно и цену в 25 млн евро риелторы озвучивают только элитным покупателям.

По признанию Ротару, гостиница для нее очень важна, поскольку в ней все дышит воспоминаниями о ее любимом муже - музыканте Анатолии Евдокименко, который умер в 2002 году от инсульта. В этом здании они вместе репетировали в течение десятилетий. В гостинице у певицы есть собственный номер, обустроенный специально под нее.

София Ротару утверждает, что после аннексии Крыма она никогда не бывала ни в гостинице, ни в своей квартире в Ялте. 

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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