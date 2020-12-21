София Ротару продает отель в Крыму

Украинская певица и народная артистка СССР София Ротару продает свой элитный отель на 12 номеров "Вилла София" в Ялте. За отель звезда просит 25 млн евро.





Причиной продажи гостиницы называют возможные финансовые проблемы певицы в связи с пандемией, в результате которой число концертов резко сократилось. При этот отмечают, что снижать свои гонорары, которые составляют 50 тысяч долларов, артиска не спешит.





Гостиницу "Вилла София" в Ялте Ротару бизнесом не считает, и, по некоторым данным, отелем управляет невестка певицы Светлана Евдокименко. Сейчас гостиница из-за оккупации Крыма и пандемии коронавируса несет убытки. В гостинице 12 номеров, самый дешевый из которых стоит более 200 долларов в сутки, а "люкс" - от 800 долларов и выше.





В общем доступе объявления о продаже нет, говорят, что гостиница продается тайно и цену в 25 млн евро риелторы озвучивают только элитным покупателям.





По признанию Ротару, гостиница для нее очень важна, поскольку в ней все дышит воспоминаниями о ее любимом муже - музыканте Анатолии Евдокименко, который умер в 2002 году от инсульта. В этом здании они вместе репетировали в течение десятилетий. В гостинице у певицы есть собственный номер, обустроенный специально под нее.





София Ротару утверждает, что после аннексии Крыма она никогда не бывала ни в гостинице, ни в своей квартире в Ялте.



