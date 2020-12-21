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21 декабря 20, 13:54
Финалист "Холостячки" может стать главным холостяком Украины
Григорий Решетник
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18 декабря состоялся финал романтического проекта «Холостячка» с Ксенией Мишиной в главной роли. Сердце Ксении завоевал юморист Александр Эллерт. А второй финалист шоу Алексей Тригубенко, увы, не смог покорить украинскую актрису.
20 декабря постоянный ведущий реалити-шоу Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал снимок с Алексеем Тригубенко и продюсером проекта Анной Калиной, назвав мужчину новым главным холостяком.

«Главный Холостяк страны — согласны???» — написал шоумен в подписи к посту.

Поклонники реалити сразу же подхватили идею Григория. В комментариях посыпались восторженные отзывы и предложения по этому поводу.

«Давайте возьмем его на главного холостяка», «А почему бы и нет. Интересно было бы посмотреть», «Да. Леша лучший холостяк страны», «Рейтинг будет неимоверный», «Определенно да», «Это было бы круто» - пишут в комментариях.

Стоит отметить, что зрители неоднозначно восприняли результаты финала «Холостячки». Фанаты раскритиковали Ксению за, по их мнению, неправильный выбор.

Поклонники, видимо, очень переживают за Алексея, ведь Ксения таки разбила ему сердце. Однако, под одним из постов Мишиной, Рамина Эсхакзай, ведущая ютуб-канала «Ходят слухи», написала, что у Тригубенка все хорошо.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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