Умер создатель "Ну погоди" Александр Курляндский

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти".





Александр Курляндский является одним из создателей мультсериалов "Ну, погоди!", "Великолепный Гоша" и "Возвращение блудного попугая". В то же время несколько его юмористических рассказов были экранизированы для альманаха "Ералаш".





В 1988 году Курляндский был удостоен государственной премии СССР. А уже в 2007 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств РФ.





Стоит отметить, что на данный момент причина смерти Курляндского пока не установлена.



