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Шоу-бизнес
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21 декабря 20, 13:56
Умер создатель "Ну погоди" Александр Курляндский
Александр Курляндский
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В понедельник 21 декабря ушел из жизни писатель и сценарист, автор мультсериала "Ну, погоди" Александр Курляндский. Ему было 82 года.
Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти".

Александр Курляндский является одним из создателей мультсериалов "Ну, погоди!", "Великолепный Гоша" и "Возвращение блудного попугая". В то же время несколько его юмористических рассказов были экранизированы для альманаха "Ералаш".

В 1988 году Курляндский был удостоен государственной премии СССР. А уже в 2007 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств РФ.

Стоит отметить, что на данный момент причина смерти Курляндского пока не установлена.  

Источник: https://telegraf.com.ua/
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