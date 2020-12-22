Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.73
USD
28.38
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
22 декабря 20, 12:26
Фреймут о том, как пережила провал на Танцах со звездами
Фреймут
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
У себя в Instagram шоувумен и эксперт по этикету поделилась сокровенным и рассказала, как стоит действовать в таких ситуациях.
Фреймут утверждает, что проигрывая, стоит копировать поведение победителя: «улыбаться, не оправдываться, пить шампанское - пусть и «с горя».

Также телеведущая рассказала и о собственном поражении, пережить которое было нелегко.

«Отделять себя от неудачного проекта. Когда "Шоу Оля" понравилось ограниченному количеству зрителей, конечно я переживала поражение. Корила себя в неудачном деле. Но теперь знаю, что ошибалась. Неудачный проект - лишь проект, который не имеет отношения к тому, какой я человек», - убеждена она.

Фреймут убеждена, что личные насущные вопросы беспокоят людей значительно больше, чем чей-то провал.

Телеведущая вспомнила и о»танцах со звездами".

"Превратить падение в достижение. В основном неудача имеет объяснение, которое можно понять только со временем. Если бы я не участвовала в «Танцах со звездами», то до сих пор бы плохо разбиралась в людях», - отметила шоувумен.

Фреймут подчеркнула, что не стоит оправдываться за неудачу.

Источник: https://u-news.com.ua/
Ещё по теме:
Настя Каменских снялась голой на лугу
Ольга Фреймут заболела коронавирусом: "Берегите себя"
Кончита Вурст предстала в образе брутального мужчины
Возлюбленная Брэда Питта ответила хейтерам на вопрос о Джоли
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Анастасия Приходько вызвала полицию для воспитания дочери
noimageХилария Болдуин показала младшего сына (ФОТО)
noimageКаменских показала кусочек бьюти-рутины перед праздниками
Лента новостей