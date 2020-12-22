Каменских показала кусочек бьюти-рутины перед праздниками

Есть знаменитости, которые показывают в социальных сетях лишь лучшую сторону жизни, а есть те, которые максимально разделяют свои дела и увлечения с аудиторией, показывая свою деятельность с разных сторон. Ко второй категории относится Настя Каменских, которая часто делится с поклонниками подробностями своего дня и занятости, как, например, ранее сделала во время съемок в одном из украинских шоу.





В микроблоге певица показала, как готовится к праздникам, а именно свою бьюти-рутину. В новой публикации артистка предстала перед поклонниками без макияжа, во время обеденного перерыва. В тот момент она, вероятно, находилась у парикмахера, поскольку на голове была шапочка для волос.





В заметке Настя Каменских призналась, что любит время перед праздниками и наслаждается подготовкой к ним.





Так нравится эта предновогодняя суета, которая охватывает всех нас перед праздниками — купить подарки, украсить дом (и себя тоже), закончить все дела и написать список новых,

написала звезда.











