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22 декабря 20, 13:36
Каменских показала кусочек бьюти-рутины перед праздниками
Настя Каменских
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Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа.
Есть знаменитости, которые показывают в социальных сетях лишь лучшую сторону жизни, а есть те, которые максимально разделяют свои дела и увлечения с аудиторией, показывая свою деятельность с разных сторон. Ко второй категории относится Настя Каменских, которая часто делится с поклонниками подробностями своего дня и занятости, как, например, ранее сделала во время съемок в одном из украинских шоу. 

В микроблоге певица показала, как готовится к праздникам, а именно свою бьюти-рутину. В новой публикации артистка предстала перед поклонниками без макияжа, во время обеденного перерыва. В тот момент она, вероятно, находилась у парикмахера, поскольку на голове была шапочка для волос.

В заметке Настя Каменских призналась, что любит время перед праздниками и наслаждается подготовкой к ним.

Так нравится эта предновогодняя суета, которая охватывает всех нас перед праздниками — купить подарки, украсить дом (и себя тоже), закончить все дела и написать список новых,
написала звезда.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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