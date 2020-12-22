Анастасия Приходько вызвала полицию для воспитания дочери

Социальные сети поглотили мир. Сейчас большая половина человечества не может представить и дня, чтобы хоть раз не зайти и не проверить ленту в Instagram, Facebook или TikTok. И если же взрослым, сформировавшимся личностям легче справляться с влиянием мира Интернета, то дети и подростки полностью поддаются "идеальной" картинке, воспринимая ее за реальность. С такой проблемой столкнулась украинская певица, мама двоих детей Анастасия Приходько в воспитании 10-летней дочери Наны.





Из соцсетей артистки стало известно, что разговоры со старшим ребенком не дают результаты, поэтому в мерах воспитания она пригласила полицейских к себе домой. Ранее звезда признавалась, что ей тяжело справиться с "протестующим подростком" и для того, чтобы изменить взгляд первенца на мир в Интернете она прибегла к помощи правоохранительных органов. Анастасия отметила, что в США принято обращаться к полицейским для проведения беседы с детишками.





Спасибо огромное, что сегодня я обратилась в полицию и они приехали, и провели беседу со старшей дочерью... И объяснили, что мир не состоит из розовых пони, TikTok, и фиалок! Вот молодцы, прям гордость за нашу полицию!

отметила певица в соцсети.













Других деталей Приходько не раскрыла своим поклонникам, однако им стало понятно, что у 10-летней малышки чрезмерное увлечение социальными сетями. В комментариях звездная мама призналась, что Нана ничего не натворила, а полицейские просто поговорили с ней "о жизни".











