Сын Софии Ротару поделился редким фото со звездной мамой

На праздники многие семьи стараются съехаться из разных городов и провести такое особенное время вместе. В случае с известной певицей Софией Ротару, к ней близкие собираются из разных стран. Так, все родственники звезды уже собираются в Украине, а ее сын Руслан Евдокименко по этому поводу решил поделиться редким селфи со звездной мамой.





На своей странице в Instagram он поделился фото, на котором позирует с Софией Михайловной в гримерке перед выступлением. Для встречи он выбрал белую футболку, джинсовую рубашку, черную куртку и такого же цвета кепку. Артистка в свою очередь предстала перед камерой в красном платье и трендовом украшении в форме звеньев.













Фото со звездой!

прокомментировал снимок Руслан.





Невестка Софии Ротару Светлана также была рядом с мужем вместе с дочерью. В Instagram-stories она показала, как певица делает селфи со своей внучкой Соней.











