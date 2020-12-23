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23 декабря 20, 13:26
Сын Софии Ротару поделился редким фото со звездной мамой
София Ротару
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Семья известной певицы собралась вместе перед новогодними праздниками.
На праздники многие семьи стараются съехаться из разных городов и провести такое особенное время вместе. В случае с известной певицей Софией Ротару, к ней близкие собираются из разных стран. Так, все родственники звезды уже собираются в Украине, а ее сын Руслан Евдокименко по этому поводу решил поделиться редким селфи со звездной мамой.

На своей странице в Instagram он поделился фото, на котором позирует с Софией Михайловной в гримерке перед выступлением. Для встречи он выбрал белую футболку, джинсовую рубашку, черную куртку и такого же цвета кепку. Артистка в свою очередь предстала перед камерой в красном платье и трендовом украшении в форме звеньев. 



Фото со звездой!
прокомментировал снимок Руслан.

Невестка Софии Ротару Светлана также была рядом с мужем вместе с дочерью. В Instagram-stories она показала, как певица делает селфи со своей внучкой Соней.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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