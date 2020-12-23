С кем проведет Рождество Брэд Питт

Брэд Питт и Анджелина Джоли продолжают решать вопрос опеки над своими шестерыми детьми. Позитивных сдвигов в этом деле пока что нет, ведь разногласия и свои принципы берут верх. В начале этого года казалось, что между экс-супругами настало перемирие и дружба не за горами. Тогда они и спланировали семейный отдых на праздники, но "их эго пустило все планы под откос". Об этом сообщает US Magazine.





Брэд и Анджелина одинаково ответственны за бесконечную драму. К сожалению, больше всего от этого страдают дети,

прокомментировал источник.





Однако никто не будет одинок в канун Рождества. Брэду удастся провести время с тремя младшими наследниками — 14-летней Шайло и 11-летними близнецами Нокс и Вивьен. Они тянутся к отцу и хотят с ним общаться.





Отношения между Брэдом и Анджелиной остаются крайне напряженными,

сказал аноним.





Несмотря на то что развестись им удалось в апреле прошлого года, разделить опеку так и не удается, поскольку актер просит равенства и больше времени с детьми, а его бывшая супруга, в свою очередь, не разделает его позицию.





Напомним, что помимо младших наследников, знаменитости воспитывают 15-летнюю Захару, 16-летнего Пакса и 19-летнего Мэддокса.



