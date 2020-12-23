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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 декабря 20, 13:31
С кем проведет Рождество Брэд Питт
Брэд Питт
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Планы актера пошли под откос, но он точно не будет в одиночестве.
Брэд Питт и Анджелина Джоли продолжают решать вопрос опеки над своими шестерыми детьми. Позитивных сдвигов в этом деле пока что нет, ведь разногласия и свои принципы берут верх. В начале этого года казалось, что между экс-супругами настало перемирие и дружба не за горами. Тогда они и спланировали семейный отдых на праздники, но "их эго пустило все планы под откос". Об этом сообщает US Magazine.

Брэд и Анджелина одинаково ответственны за бесконечную драму. К сожалению, больше всего от этого страдают дети,
прокомментировал источник.

Однако никто не будет одинок в канун Рождества. Брэду удастся провести время с тремя младшими наследниками — 14-летней Шайло и 11-летними близнецами Нокс и Вивьен. Они тянутся к отцу и хотят с ним общаться.

Отношения между Брэдом и Анджелиной остаются крайне напряженными,
сказал аноним.

Несмотря на то что развестись им удалось в апреле прошлого года, разделить опеку так и не удается, поскольку актер просит равенства и больше времени с детьми, а его бывшая супруга, в свою очередь, не разделает его позицию.

Напомним, что помимо младших наследников, знаменитости воспитывают 15-летнюю Захару, 16-летнего Пакса и 19-летнего Мэддокса.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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