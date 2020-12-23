Леонардо Ди Каприо считает Камилу Морроне девушкой мечты

Одна из самых обсуждаемых пар Голливуда — Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне. А все из-за того, что они не афишируют подробности личной жизни и поклонники живут в мечтах и догадках о свадьбе. Новые подробности отношений звезд раскрыл источник из их близкого окружения изданию ET.





Как оказалось, у влюбленных все хорошо. Они наслаждаются компанией друг друга и счастливы проводить время вместе.





Они очень любят друг друга. Камила — девушка его мечты. Она молодая, милая, простая и прекрасно ладит с его семьей, как и он с ее. Они знают друг друга целую вечность, и это работает,

поделился инсайдер.





Напомним, что особо близки Камила и Леонардо стали во время карантина, который проводили в одном имении. Тогда же их чувства возросли, несмотря на то, что вместе они с 2017 года.





Он всегда был очень независим и проводил много времени с друзьями. Но на самоизоляции он в основном был с Камилой. Ему нравится быть с ней,

делился источник изданию People.





Впервые вместе на публике влюбленные появились во время церемонии награждения "Оскар" в этом году. Несмотря на то, что пара не вышла на красную дорожку в компании друг друга, в зале они сидели вместе. Влюбленные еще ни разу не посетили мероприятие официально в качестве пары.



