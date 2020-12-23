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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 декабря 20, 13:33
Леонардо Ди Каприо считает Камилу Морроне девушкой мечты
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне
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Инсайдер раскрыл подробности отношений одного из самых завидных не женатых актеров Голливуда
Одна из самых обсуждаемых пар Голливуда — Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне. А все из-за того, что они не афишируют подробности личной жизни и поклонники живут в мечтах и догадках о свадьбе. Новые подробности отношений звезд раскрыл источник из их близкого окружения изданию ET.

Как оказалось, у влюбленных все хорошо. Они наслаждаются компанией друг друга и счастливы проводить время вместе.

Они очень любят друг друга. Камила — девушка его мечты. Она молодая, милая, простая и прекрасно ладит с его семьей, как и он с ее. Они знают друг друга целую вечность, и это работает,
поделился инсайдер.

Напомним, что особо близки Камила и Леонардо стали во время карантина, который проводили в одном имении. Тогда же их чувства возросли, несмотря на то, что вместе они с 2017 года. 

Он всегда был очень независим и проводил много времени с друзьями. Но на самоизоляции он в основном был с Камилой. Ему нравится быть с ней,
делился источник изданию People.

Впервые вместе на публике влюбленные появились во время церемонии награждения "Оскар" в этом году. Несмотря на то, что пара не вышла на красную дорожку в компании друг друга, в зале они сидели вместе. Влюбленные еще ни разу не посетили мероприятие официально в качестве пары.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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