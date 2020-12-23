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23 декабря 20, 13:44
Ирину Муравьеву госпитализировали в тяжелом состоянии
Ирина Муравьева
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Врачи диагностировали у артистки вирусную пневмонию и коронавирус. Сейчас она находится под постоянным наблюдением врачей.
Советскую и российскую актрису Ирину Муравьеву госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

"Актрису Ирина Муравьеву госпитализировали с коронавирусом. Звезда Карнавала почувствовала себя плохо 10 декабря - пожаловалась на озноб, головную боль, температуру и першение в горле. По нашей информации, на следующий день она сдала тест на корону. Состояние продолжало ухудшаться. 18 декабря Ирину Вадимовну госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали вирусную пневмонию и коронавирус. Сейчас актриса находится под постоянным наблюдением врачей в палате", - говорится в сообщении.

По данным Mash, Муравьева находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, 71-летняя Ирина Муравьева стала известна благодаря фильмам "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная" и сериалу "Не родись красивой".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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