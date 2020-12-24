Победители и неудачники 2020 года. Версия Forbes

2020 год принято ругать, но не для всех он был таким уж плохим. Например, по данным Forbes, более половины миллиардеров мира стали богаче в этом году. Пять самых успешных в совокупности разбогатели на $310 млрд.





Потери главных «неудачников» года в разы скромнее — они недосчитались $23,7 млрд.





Так, кому в 2020 году повезло больше, кому меньше.





Рулит IT





По подсчетам Forbes, больше 60% более чем из 2200 миллиардеров планеты стали богаче, и только 36% — беднее.





Состояние первой пятерки наиболее успешных миллиардеров в совокупности увеличилось на $310,5 млрд.





ТОП-5 по заработкам:





глава Tesla и SpaceX Илон Маск (состояние увеличилось на $110,3 млрд — до $136,9 млрд);

глава Amazon Джефф Безос (+$67,5 млрд — до $182,2 млрд);

Чжун Шаньшань, владелец крупнейшего в Китае производителя бутилированной воды Nongfu Spring (+$60,5 млрд — до $62,5 млрд);

основатель ипотечного банка Quicken Loans Дэн Гилберт (+$37,1 млрд — до $43,9 млрд);

глава LVMH Бернар Арно (+$35 млрд — до $146,3 млрд.

Илон Маск в 2020 году и вовсе поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира. По данным на 24 ноября, состояние бизнесмена выросло на 7,24 миллиарда долларов, достигнув 128 миллиардов долларов. Таким образом, он обогнал основателя Microsoft Билла Гейтса, чье состояние также оценивается приблизительно в 128 миллиардов долларов. Маск вытеснил из тройки лидеров главу Facebook Марка Цукерберга (102 миллиарда долларов).





За 2020 год состояние Маска росло на фоне продолжающегося роста акций Tesla и капитализации компании. В начале года он занимал только 35 место в рейтинге миллиардеров.





Самый богатый человек в мире, по прежнему, основатель Amazon Джефф Безос (182 миллиарда долларов). В 2020 году космическая компания Безоса запустила ракету для проверки системы точной посадки на Луну. Сам миллиардер в уходящем году испытал роборуки. Он с помощью надетых на руки манипуляторов пожал руку другому человеку, показал большой палец и даже размял пальцы. Безос остался под впечатлением от технологии.





Не скучала и бывшая супруга бизнесмена Маккензи Скотт, которую развод сделал самой богатой женщиной в мире. Как сообщает Bloomberg, состояние Скотт в связи с ростом акций Amazon достигло 68 миллиардов долларов.





Маккензи Скотт и Джефф Безос развелись в апреле 2019 года после 25 лет брака. При разводе Маккензи получила 4% акций Amazon — на тот момент они стоили около 38,3 миллиарда долларов. После развода Маккензи Скотт занялась благотворительностью. За последние четыре месяца 2020 года женщина пожертвовала 4,1 млрд долларов на благотворительность.





А вот состояние Бернара Арно выросло более чем на 30% даже в условиях тяжелейшего года для рынка роскоши. Когда разразилась пандемия, Louis Vuitton ненадолго свернул план покупки ювелирного бренда Tiffany & Co., но уже в октябре заключил новое соглашение о приобретении компании за $15,8 млрд — то есть примерно на $400 млн дешевле первоначального предложения.





Доходы на рынке люкса в целом по-прежнему снижаются, но Louis Vuitton удивил инвесторов этой осенью, сообщив о высоких продажах сумок Louis Vuitton и Dior, особенно в таких странах, как Южная Корея и Китай, где удалось сдержать распространение коронавируса. Сыграло в пользу Арно и укрепление евро — с начала года он вырос на 8% по сравнению с долларом США.





Туризм в минусе





ТОП-неудачники 2020 года:





Карлос Слим Элу, владелец крупнейшей телекоммуникационной компании Латинской Америки América Móvil (-$5 млрд — до $58,2 млрд);

собственник империи игорных домов Las Vegas Sands Шелдон Адельсон (-$5 млрд — до $35,1 млрд);

Сунь Хунбинь, основатель компании Sunac China Holdings, которая владеет тематическими парками (-$4,8 млрд — до $8,1 млрд);

Хуэй Ка Янь, глава одной из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande Group (-$4,6 млрд — до $27,7 млрд);

Гарольд Хэмм, глава американского производителя нефти Continental Resources (-$4,3 млрд — до $5,6 млрд).

Состояние Слима резко сократилось из-за девальвации мексиканской валюты. Курс песо к американскому доллару на минимуме в конце марта падал на 26%. Хотя позднее мексиканская валюта начала восстанавливаться, она все еще стоит примерно на 5% дешевле, чем в конце прошлого года.





Для игровой индустрии год выдался непростым, и Шелдон Адельсон тоже оказался под ударом. Казино, входящие в его империю игорных домов Las Vegas Sands, весной оказались закрыты из-за карантина. Даже после некоторого восстановления внутреннего туризма этим летом выручка Las Vegas Sands за третий квартал оказалась на 82% ниже, чем годом ранее. Однако будущее выглядит многообещающе: по состоянию на 11 декабря акции Las Vegas Sands выросли на 18% с конца октября благодаря оптимистичным новостям о вакцинах против коронавируса.





Компания Sunac China Holdings, которую основал Сунь Хунбинь, владеет тематическими парками, а для них это был очень тяжелый год. Сначала они закрылись, затем были вынуждены ограничить число посетителей и принять дополнительные меры безопасности, чтобы возобновить работу. По состоянию на 11 декабря акции Sunac стоили почти на 40% дешевле, чем в начале года. Как следствие, состояние владельца компании сократилось более чем на треть.



