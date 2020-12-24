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24 декабря 20, 09:21
"Мисс мира" погибла под колесами автобуса
Норма Каппальи
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Трагедия случилась на автобусной остановке возле дома модели в Буэнос-Айресе. Женщина скончалась от полученных травм в больнице.
Первая аргентинская обладательница титула "Мисс мира" 81-летняя Норма Каппальи погибла после того, как ее сбил автобус. об этом в среду, 23 декабря сообщает газета La Nacion.

"Она попала под колеса автобуса и была доставлена с тяжелыми травмами в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь первой аргентинской "Мисс мира"", - говорится в сообщении. 

Каппальи почти неделю находилась в коме, но умерла во вторник, 22 декабря.

За рулем автобуса, который убил бывшую манекенщицу, находился 28-летний водитель. Его имя пока неизвестно. Мужчину арестовали на месте происшествия, а машину конфисковали.

"Я подчеркиваю, что она умерла из-за того, что ее сбили, а не по какой-либо другой причине. COVID-19 никак не повлиял на нее, несмотря на продолжающуюся пандемию, и теперь она мертва из-за халатности водителя автобуса. Мы подавлены", - прокомментировала племянница погибшей Карла Каппальи.

Норма Глэдис Каппальи - модель родом из Аргентины, которая выиграла конкурс "Мисс мира" в 1960 году. Она стала первой аргентинкой, которая получила такой титул. Тогда в качестве приза ей вручили 500 фунтов стерлингов и спортивную машину. После этого модель работала со многими известными домами моды, в их числе Dior и Armani.

Источник: https://korrespondent.net/
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