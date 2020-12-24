Старший сын Майкла Дугласа во второй раз стал отцом

Старший сын известного актера Майкла Дугласа – Кэмерон во второй раз стал отцом. Его возлюбленная Вивиан Тайбс подарила любимому наследника – сына, которого пара назвала Райдером.





Радостную новость пара сообщила милым семейным снимком, которую Кэмерон опубликовал на своей странице в Инстаграме.





На снимке мужчина позирует возле своей избранницы, которая держит малыша на руках, а сбоку сидит их первенец - дочь Луа.









Добро пожаловать на планету Земля, сын мой Райдер Т. Дуглас, – подписал фото Дуглас.





Кэмерон Дуглас – старший из трех сыновей Майкла Дугласа, которого родила его экс-супруга Диандра Люкер.



