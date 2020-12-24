Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.60
USD
28.36
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 декабря 20, 09:32
Старший сын Майкла Дугласа во второй раз стал отцом
Дуглас
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В семье Дугласов наконец-то радостное событие.
Старший сын известного актера Майкла Дугласа – Кэмерон во второй раз стал отцом. Его возлюбленная Вивиан Тайбс подарила любимому наследника – сына, которого пара назвала Райдером.

Радостную новость пара сообщила милым семейным снимком, которую Кэмерон опубликовал на своей странице в Инстаграме.

На снимке мужчина позирует возле своей избранницы, которая держит малыша на руках, а сбоку сидит их первенец - дочь Луа.


 
Добро пожаловать на планету Земля, сын мой Райдер Т. Дуглас, – подписал фото Дуглас.

Кэмерон Дуглас – старший из трех сыновей Майкла Дугласа, которого родила его экс-супруга Диандра Люкер.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Умер 27-летний внук Элвиса Пресли
Звезду сериала "Хор" нашли мертвой на дне озера
Умер сын Виктора Павлика. ВИДЕО
Ким Кардашьян объявила о закрытии телешоу о своей семье
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Остапчук рассказал о разногласиях в семье
noimage"Мисс мира" погибла под колесами автобуса
noimageПобедители и неудачники 2020 года. Версия Forbes
noimageИрину Муравьеву госпитализировали в тяжелом состоянии
noimageЛеонардо Ди Каприо считает Камилу Морроне девушкой мечты
Лента новостей