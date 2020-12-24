Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.60
USD
28.36
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 декабря 20, 09:35
Остапчук рассказал о разногласиях в семье
Кристина Горняк и Владимир Остапчук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Кристина Горняк и Владимир Остапчук еще в сентябре 2020 года переболели коронавирусом.
Так, что тема с ковидом им близка. И новость о появлении вакцины за рубежом не пошла мимо их семьи.

На своих страницах в Инстаграм они порассуждали на тему вакцинирования. Оказывается, у пары мнения кардинально отличаются.

Кристина сообщила, что больше всего, что вакцинироваться от COVID-19 она не будет. Да и вообще она против любых прививок.

Подобный вопрос задали фанаты и Владимиру Остапчуку. На своей странице в Инстаграм он рассказал, что сделал бы прививку, чтобы не заболеть еще раз. Но есть но. Он согласен на вакцину, только если это вакцина, сертифицированная США, Великобританией или Евросоюзом.

Остапчук уточнил, что прививка – это нормальное и полезное явление, но только если вакцина эта проверенная.

«Никакого «Спутника» - уточнил ведущий, вспомнив российскую вакцину "Спутник V".

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Елена Войченко рассказала об измене Владимира Остапчука
Владимир Остапчук прокомментировал заявление своей жены
Осадчая поставила на место Остапчука - видео
Тищенко поддержал экс-супругу Владимира Остапчука
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Старший сын Майкла Дугласа во второй раз стал отцом
noimage"Мисс мира" погибла под колесами автобуса
noimageПобедители и неудачники 2020 года. Версия Forbes
noimageИрину Муравьеву госпитализировали в тяжелом состоянии
noimageЛеонардо Ди Каприо считает Камилу Морроне девушкой мечты
Лента новостей