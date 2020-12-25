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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 декабря 20, 12:42
Влад Яма рассказал о своей самой большой фобии
Влад Яма
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Не поверишь, но хореограф боится кошек.
У каждого есть свои тайны и скелеты в шкафу. И, согласитесь, интересно узнать что-то скрытое. Особенно если это какая-то знаменитость. Фактом, который потряс всех, поделился в эфире игрового шоу "Хто зверху?" (Новый канал) Влад Яма.

Я боюсь кошек,
заявил хореограф.

И участникам, и зрителям, и ведущим было сложно поверить в такое признание взрослого и сильного мужчины. Оппонентка Влада в баттле интересных фактов Леся Никитюк предположила, что именно это могло стать причиной их конфликта на известном танцевальном шоу. Мол, она — Кот по восточному гороскопу, а Влад боится этих животных. Правильны ли ее догадки — загадка, но фобия Ямы — реальный факт.

Все началось с того, что в детстве на меня напала кошка. Она прыгнула на меня, потом пробежала по всему телу и сильно поцарапали. После того это случалось еще несколько раз,
рассказал Влад Яма на "Хто зверху?"

Но, оказывается, не только в детстве хореограф, мягко говоря, не мог договориться с пушистиками, но и во взрослой жизни тоже.

Однажды, когда только приехал в Киев, я снял комнату, — признался за кулисами шоу Яма. — Заплатил уже за два месяца, поселился. Вдруг ночью узнал, что у хозяйки есть кошка. Она сначала пыталась попасть в мою комнату, а на следующий день поцарапала свою же хозяйку. После этой ситуации я сразу съехал.

Больше интересных историй о звездах украинского шоу-бизнеса и их скрытых талантах смотрите в крайнем выпуске десятого, юбилейного шоу "Хто зверху?" на Новом канале.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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