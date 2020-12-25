Соня Плакидюк объяснила, почему у нее нет детей

Соня Плакидюк — один из самых востребованных звездных и fashion-фотографов Украины, а также эксперт реалити Нового канала "Супер Топ-модель по-украински". При этом сама девушка признается: она совсем не чувствует себя взрослой в 31 год.





Каждый раз, когда я приезжаю к родителям, мне кажется, что детство все еще длится. Мы можем разговаривать какими-то дурацкими голосами, говорить по телефону с котом БонБоном… И это очень круто! Внутренне у меня нет ощущения, что я стала взрослой женщиной и теперь мне не пристало разговаривать с котом по телефону,

— смеется Соня.





Кстати, частично именно из-за этого фотограф пока что до сих пор сама не стала мамой.





С самого детства родители относились ко мне как ко взрослому человеку, поэтому глобально ничего не поменялось. Я бы хотела эту легкость и инфантильность в какой-то мере сохранить. Даже то, что у меня до сих пор нет детей, — это тоже проявление инфантильности, — призналась эксперт модельного реалити Нового канала. — Типа, я — сама ребенок, а тут еще один ребенок, зачем мы друг другу?





Больше интересных историй из жизни Сони Плакидюк — в интервью Анне Буткевич:



