Влад Яма: Многие думают, что я родился лысеньким

Украинский танцор Влад Яма показал подписчикам, какая шевелюра у него была в юности. Артист рассказал в Инстаграм историю своей прически.

- Многие думают, что я сразу родился лысеньким. Да, так и есть, но потом, как и все, "зарос". Мало того, я дико любил ходить в парикмахерскую, часто в кресле засыпал от удовольствия. Неплохо справлялся с прической для турниров и шоу, иногда и партнерше помогал. Ближе к совершеннолетию появилась мечта отпустить "хвостик", среди танцоров-латинистов тогда было модно. Не дотерпел. На фото мой максимум – кудри еще те. Чуть позже побрился (кстати, знаете зачем?), а дальше вы уже видели). Ну а бритым на турнирах уже не соревновался, это и до сих пор не принято, - сказал Яма.

На фото Яма держит миску со странным содержимым. Танцор пояснил, что это раки.

- Миска - для напоминания о моем знаке зодиака, - отметил Яма.

1 апреля 38-летний Влад Яма также показал фото, где у него якобы отрасли волосы. Фанаты решили, что это первоапрельская шутка. По версии Ямы, волосы отрасли на карантине.