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27 декабря 20, 13:04
Киркоров сделал предложение Баскову насчет похорон
Киркоров,Басков
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Филипп Киркоров сделал неожиданное предложение близкому другу Николаю Баскову.

Филипп Киркоров, который покупает песни в украинских исполнителей, сделал очень неожиданное предложение своему коллеге и близкому другу Николаю Баскову.

Так, в эфире программы "Привет, Андрей!" на российском телеканале "Россия-1" Басков рассказал забавный случай, когда ему позвонил Киркоров и предложил, чтобы они были захоронены на одном кладбище рядом с друг другом, передает СтарХит.

"Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим", - сказал Малахову эстрадный артист.

Отметим, что Киркоров и Басков являются старыми друзьями. Они много общаются, записывают совместные песни и нередко подшучивают друг над другом.

Также Басков признался, что они первыми узнали о том, что у Сергея Лазарева будет дочь. Напомним, что 37-летнему исполнителю приписывают роман с российским певцом и моделью Александром Малиновским.

Ранее сообщалось, что Николай Басков проговорился о новом статусе певицы Наташи Королевой, назвав ее "разведенкой"
telegraf.com.ua
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