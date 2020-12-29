Маша Полякова похвасталась редким семейным фото

Обе девочки обнимают домашних питомцев — кошку и собачку. А их отец — бизнесмен Вадим — заключил в объятия всю семью.
Нужно сказать, что муж Поляковой очень редко появляется в кадрах в соцсетях своей знаменитой супруги, а также старшей дочки, которая по популярности среди фолловеров уже догоняет маму.
Поэтому этот яркий и добрый снимок стал для поклонников особенно ценным и приятным.
В сети расхваливают семейство и желают всем счастливых праздников. Некоторые фаны также отмечают, что папе очень повезло с такими замечательными талантливыми красавицами.
Красивая семья
Вы шикарны
Спасибо большое за фото с папулькой, вы прекрасны и красивые, счастья вам и здоровья на многие лета. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым
Младшая — отец.
Хорошенькие
Как папе повезло с такими девочками
Клевые
Наконец-то ваш папа
Вы такие милые