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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 декабря 20, 12:14
Маша Полякова похвасталась редким семейным фото
Маша Полякова
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15-летняя Маша опубликовала праздничное красивое фото с мамой, папой и 9-летней сестричкой в своем Instagram.
Обе девочки обнимают домашних питомцев — кошку и собачку. А их отец — бизнесмен Вадим — заключил в объятия всю семью.

Нужно сказать, что муж Поляковой очень редко появляется в кадрах в соцсетях своей знаменитой супруги, а также старшей дочки, которая по популярности среди фолловеров уже догоняет маму.

Поэтому этот яркий и добрый снимок стал для поклонников особенно ценным и приятным.

В сети расхваливают семейство и желают всем счастливых праздников. Некоторые фаны также отмечают, что папе очень повезло с такими замечательными талантливыми красавицами.



Красивая семья
Вы шикарны
Спасибо большое за фото с папулькой, вы прекрасны и красивые, счастья вам и здоровья на многие лета. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым
Младшая — отец.
Хорошенькие
Как папе повезло с такими девочками
Клевые
Наконец-то ваш папа
Вы такие милые

Источник: https://newsyou.info/
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