Маша Полякова похвасталась редким семейным фото

Обе девочки обнимают домашних питомцев — кошку и собачку. А их отец — бизнесмен Вадим — заключил в объятия всю семью.





Нужно сказать, что муж Поляковой очень редко появляется в кадрах в соцсетях своей знаменитой супруги, а также старшей дочки, которая по популярности среди фолловеров уже догоняет маму.





Поэтому этот яркий и добрый снимок стал для поклонников особенно ценным и приятным.





В сети расхваливают семейство и желают всем счастливых праздников. Некоторые фаны также отмечают, что папе очень повезло с такими замечательными талантливыми красавицами.













Красивая семья

Вы шикарны

Спасибо большое за фото с папулькой, вы прекрасны и красивые, счастья вам и здоровья на многие лета. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым

Младшая — отец.

Хорошенькие

Как папе повезло с такими девочками

Клевые

Наконец-то ваш папа

Вы такие милые



