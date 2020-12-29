Мишина сделала признание о проекте «Холостячка»

Об этом она написала в своем Инстаграм-аккаунте.





По словам Мишиной, когда она шла на проект, то хотела лучше узнать мужчин и понять, как они мыслят, что чувствуют по-настоящему, в глубине.





«А получила я намного больше. Ведь узнала я их не только со стороны их чисто мужских проявлений, но и просто человеческих. И не смотря на то, что проект предполагал конкуренцию, а значит и накал страстей̆, все же место для человечности и порядочности всегда было!», – написала она.





При этом «Холостячка» рассказала об эмоциях во время проекта.

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«Это было весело, смешно, тяжело, больно, экстремально, дружно, креативно, трансформационно, душевно, доверительно и красиво! Это принесло в жизнь каждого из нас такой элемент как до и после. Никто не будет прежний̆ после Холостячки», – подытожила Мишина.





Кроме того, она опубликовала видео, на котором практически все герои шоу собрались вместе.





В свою очередь поклонники актрисы в комментариях под постом написали: «А мы благодарим вас с Сашей за незабываемые эмоции, что вы нам подарили. Вы просто созданы друг для друга. Это счастье испытать такую любовь и страсть, какую испытываете вы двое. Счастья вам каждый день и каждую минуту!...

Ксю, я так рада, что вы по-настоящему любите друг друга! Всегда мне думалось, что все эти проекты-это обман, игра. Но вы показали нам, что не всегда так. Я желаю вам всего наилучшего… Я очень искренне рада за тебя! вы пара!!!».





Однако комментарии есть и негативными, ведь не все разделили выбор «Холостячки» в пользу комика Александра Эллерта.





«Мишина ну очень не красиво поступили , а где в вашем списке АЛЕКСЕЙ? Получается в вашей жизни не было АЛЕКСЕЯ, но тогда зачем его ДОПУСТИЛИ ДО ФИНАЛА? Видимо есть НЕГАТИВ так как Алексея(фаворита финала) не было среди парней , а он появился в студии на несколько минут а затем покинул ее, как то для ФИНАЛИСТА ЭТО НЕ КОМИЛЬФО , а кто в этом был инициатором остается ЗА КАДРОМ… Чукча… Вы вообще не та, которую я себе представляла, а все ваши роли... Наложили отпечаток на ваш образ. Оказалось - посредственность с обыденностью . Такая как все», – говорится в комментариях.



