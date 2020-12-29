Рианна завела роман с известным певцом (ФОТО)

И кажется, на этих выходных пресса убедилась в этом окончательно: Рианна отметила Рождество с новым бойфрендом, известным исполнителем A$AP Rocky.





По словам анонимного источника, Рианна и A$AP Rocky встречаются не так давно, но очень счастливы вместе. «Это только зарождающиеся отношения, но они оба весьма в них заинтересованы», — рассказал он изданию People.













Напомним, что впервые о новом романе Рианны заговорили еще в январе, когда певица рассталась с бойфрендом-миллиардером Хассаном Джамилем. Неплохая замена!



