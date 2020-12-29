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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 декабря 20, 11:58
Рианна завела роман с известным певцом (ФОТО)
Рианна
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Уже довольно давно ходили слухи о том, что у Рианны новый роман.
И кажется, на этих выходных пресса убедилась в этом окончательно: Рианна отметила Рождество с новым бойфрендом, известным исполнителем A$AP Rocky.

По словам анонимного источника, Рианна и A$AP Rocky встречаются не так давно, но очень счастливы вместе. «Это только зарождающиеся отношения, но они оба весьма в них заинтересованы», — рассказал он изданию People.



Напомним, что впервые о новом романе Рианны заговорили еще в январе, когда певица рассталась с бойфрендом-миллиардером Хассаном Джамилем. Неплохая замена!

Источник: https://www.cosmo.com.ua/
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