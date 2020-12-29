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28 декабря 20, 12:17
Лилия Ребрик в домашнем образе показала свою новогоднюю ель
Лилия Ребрик
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Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала, как ее семья подготовилась к Новому году.
Знаменитость впечатлила своих подписчиков оригинальными новогодними украшениями. Ребрик часто показывает, как ухаживает за садом, заботится о детях и хозяйничает по дому, однако хозяйкой себя не считает. Поклонники же думают совсем наоборот. Заявление телеведущей и фотографии оригинальных новогодних украшений опубликованы в Instagram.

На снимках Лилия Ребрик позирует со своим псом, игрушечным Дедом Морозом и новогодней елкой. На одном из снимков заметно, что интерьер знаменитости в столовой комнате украшен изделиями из хвойных ветвей. Сама Ребрик для атмосферного снимка выбрала милый пижамный костюм.



В подписи к снимку Лилия Ребрик скромно рассказала, что стремится к чистоте и порядку в дома, а себя классической домохозяйкой не считает.

«Я не классическая домохозяйка, чего мне лукавить. Но синдром гнездования у меня время от времени просыпается, а как пандемия началась — так он еще и обострился. Я хочу, чтобы в доме было чисто, уютно, и чтобы все на своих местах было (вот с этим с двумя детьми проблемка)», — пишет Ребрик.

Читатели Ребрик восхитились в комментариях украшениями, которые телеведущая выбрала, чтобы создать в доме неповторимую новогоднюю атмосферу.

Красоточка.
Лилия, у вас самая красивая елка.
Яка гарна ялинка у вас.

Источник: https://newsyou.info/
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