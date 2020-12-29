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29 декабря 20, 11:48
Актриса Эмма Робертс стала мамой
Эмма Робертс
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29-летняя Эмма Робертс, дочь актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс, впервые стала мамой.
Звезда "Американской истории ужасов" родила первенца от своего бойференда, 35-летнего актера Гаррета Хедлунда.

Как утверждает TMZ, пара стала родителями 27 декабря, хотя сами влюбленные новостью делиться не спешат. По данным инсайдеров из окружении актрисы, Эмма родила сына, которому они дали имя Родс. Новоиспеченная мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.

О беременности актрисы западные СМИ сообщили в июне, а сама Эмма подтвердила эту новость немного позже. После этого в Instagram знаменитости стали появляться снимки, на которых Робертс активно демонстрирует свой округлившийся животик.



С Гарретом Эмма встречается с апреля 2019 года. До этого у актрисы был длительный роман с коллегой по сериалу "Американская история ужасов", актером Эваном Питерсом - пара даже планировала пожениться. Но романтические планы влюбленных рухнули и в начале прошлого года они расстались.

Источник: https://apostrophe.ua/
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