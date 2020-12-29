Девушки Джуда Лоу: самые известные романы актера

Известный сердцеед Джуд Лоу никогда не был обделен женским вниманием. У него на счету романы с многими голливудскими красотками: Сэди Фрост, Камерон Диаз, Сиенной Миллер, Николь Кидман, Лили Коул, Линдси Лохан и многими другими звездами, а также пять детей от разных женщин. Vogue.ua вспоминает самые известные романы именинника.













Джуд Лоу

Сэйди Фрост





Первой женой и по словам друзей актера самыми серьезными отношениями Джуда Лоу была Сэйди Фрост – английская актриса, роман с которой начался на съемочной площадке картины «Шоппинг» в 1994 году. Сэйди подарила Джуду двоих сыновей и дочку, а их брак продлился шесть лет.





Нашумевший роман с Сиенной Миллер, напоминающий американские горки, начался сразу после развода с Сэйди и продлился три года. Пара познакомилась на съемках фильма «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины», где Джуд исполнил роль женского обольстителя, вторя событиям собственной жизни. Пара была помолвлена, но дело до свадьбы так и не дошло. Актер изменил Миллер с няней своих детей. После этого они еще несколько раз сходились и расходились. Окончательный разрыв произошел в 2011 году.













Джуд Лоу и Сиена Миллер





В 2008 году стало известно о новом романе известного сердцееда Джуда Лоу. На этот раз любовным объектом стала британская модель Лили Коул и по совместительству партнерша по фильму «Воображариум доктора Парнаса». Пара неоднократно была замечена вместе: на концерте Radiohead, за романтическим ужином в Covent Garden, в театре, а также на вечеринке в лондонском клубе The Box.













Лили Коул

После развода с актрисой Сэйди Фрост очередной победой в любовном списке актера стала эффектная блондинка Камерон Диас. Актеры провели вместе полгода на съемочной площадке романтической комедии «Отпуск по обмену», после чего их роман продлился еще два года.













Джуд Лоу и Камерон Диас





Самый быстрый роман Джуда Лоу, который принес ему еще одного ребенка. В 2009 году у Джуда Лоу появилась внебрачная дочь София от новозеландской модели Саманты Берк. Актер поступил, как настоящий мужчина, и проявил желание заботиться о малышке и помогать финансово.













Саманта Берк





В марте 2015 года любимец женщин Джуд Лоу стал отцом в пятый раз – у актера родилась дочь от его бывшей возлюбленной, молодой певицы Кэтрин Хардинг. Их роман закрутился во время совместных съемок в Чехии и продлился всего шесть недель, после чего они остались друзьями.













Кэтрин Хардинг





С Филиппой Коан Джуд Лоу поженился в мае 2019 года. Они были вместе уже несколько лет и долгое время Лоу скрывал эту связь. "Я счастлив, что Филиппа не публичный человек. Она моя и никого больше", – рассказал как-то в интервью именинник. В августе 2020-го Коан родила первенца, а Джуд Лоу стал отцом в шестой раз.













Джуд Лоу и Филиппа Коан





